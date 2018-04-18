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В Ярославле депутаты КПРФ предложили вернуть льготный проезд за наличные
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В Ярославле депутаты КПРФ предложили вернуть льготный проезд за наличные 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутаты фракции КПРФ предложили сделать льготный проезд не только по транспортной карте, но и за наличный расчет. Парламентарии хотят вернуть старую систему по всей области.
Текст документа опубликован на официальном сайте Ярославской облдумы. В пояснительной записке к нему указано, что депутаты получают большое количество обращений жителей, которые недовольны введением транспортных карт в оборот. Пенсионеры и другие льготные категории граждан не всегда могут добраться до пунктов пополнения, а в городе их не так много.
«Пожилые люди часто забывают транспортную карту, некоторые уже потеряли её и вынуждены платить полную стоимость проезда. Те люди, которые по каким-либо причинам не получили транспортную карту, оплачивают сто процентов проезда в городском общественном транспорте», — пишут депутаты от партии КПРФ Воробьев, Мардалиев, Кузнецова и Парамонов.
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