В Ярославле депутаты КПРФ предложили вернуть льготный проезд за наличные

Депутаты фракции КПРФ предложили сделать льготный проезд не только по транспортной карте, но и за наличный расчет. Парламентарии хотят вернуть старую систему по всей области.

Текст документа опубликован на официальном сайте Ярославской облдумы. В пояснительной записке к нему указано, что депутаты получают большое количество обращений жителей, которые недовольны введением транспортных карт в оборот. Пенсионеры и другие льготные категории граждан не всегда могут добраться до пунктов пополнения, а в городе их не так много.

«Пожилые люди часто забывают транспортную карту, некоторые уже потеряли её и вынуждены платить полную стоимость проезда. Те люди, которые по каким-либо причинам не получили транспортную карту, оплачивают сто процентов проезда в городском общественном транспорте», — пишут депутаты от партии КПРФ Воробьев, Мардалиев, Кузнецова и Парамонов.