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Почта «СОЮЗа»: Как платят пенсию белорусу за стаж в России
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Почта «СОЮЗа»: Как платят пенсию белорусу за стаж в России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Закон
"Имею вид на жительство в Беларуси. В России есть родственники. Хотелось бы узнать, как мне с белорусским видом на жительство ездить в Россию?Иван Свидерский, Минск".
Как уточнили в Министерстве внутренних дел Беларуси, вы имеете статус постоянно проживающего человека без гражданства, документированного видом на жительство.
Для человека без гражданства актуальны нормы Положения о документах для выезда из Беларуси или въезда в Беларусь, утвержденного Указом Президента от 3 июня 2008 года N 294. Если коротко: вам понадобится проездной документ. Выдача проездного документа — административная процедура, предусмотренная пунктом 11.14 Перечня административных процедур, утвержденного Указом Президента от 26 апреля 2010 года N 200.
Оказывает такую услугу подразделение по гражданству и миграции по месту жительства. Консультацию о порядке въезда на территорию России рекомендуют получить в Посольстве России в Беларуси.
Кошелек
Как платят пенсию белорусу за стаж в России?
"Как будут рассчитывать пенсию белорусу, работающему в России? И планируется ли единый порядок назначения пенсии для граждан в ЕАЭС?Михаил, Минск".
В Министерстве труда и социальной защиты отмечают, что пенсионное обеспечение граждан Беларуси, работающих или работавших в России, ведется с учетом договора между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года. За стаж работы после 13 марта 1992 года пенсию назначает и выплачивает государство трудоустройства, за стаж до указанной даты — государство проживания пенсионера.
Вместо пенсий от двух государств может быть назначена одна — государством, гражданином которого является пенсионер. Такой выбор подлежит пересмотру только при изменении гражданства. А в принципе каждое государство назначает и исчисляет пенсию с применением положений своего национального законодательства. Заявление о назначении пенсии от государства трудоустройства и необходимые для этого документы подаются через компетентные органы государства проживания. Что касается ЕАЭС, то Евразийской экономической комиссией с участием представителей уполномоченных государственных органов государств-членов Cоюза ведется работа над проектом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Союза.
Правила
Какие есть льготы для бизнеса в Беларуси?
"Много говорят и пишут о либерализации бизнес-среды в Беларуси. В сельской местности обещают предпринимателям какие-то беспрецедентные льготы. Нельзя ли узнать подробности?Кирилл Иванов, Смоленская область".
С 1 января 2018 года предприниматели в Беларуси могут воспользоваться налоговыми льготами, предусмотренными Указом Президента от 22.09.2017 N 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Суть в следующем. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года налог на прибыль для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания снижается до 6% и единый налог для индивидуальных предпринимателей устанавливается в размере одной базовой величины. Кроме того, можно не платить налоги на добавленную стоимость, на недвижимость, земельный. Однако льготы действуют только в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях, перечень которых утвержден областными Советами депутатов.
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