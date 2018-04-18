Селекционно-племенной центр форелеводства планируют построить в Карелии к 2020 году

ПЕТРОЗАВОДСК , 18 апреля. / ТАСС /. Селекционно-племенной центр рыбоводства, который обеспечит живой икрой и молодью форелеводческие хозяйства Карелии , планируют построить в Беломорском районе республики к 2020 году. Стоимость объекта оценивается в 1 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Иванов

"Проект селекционно-племенного центра находится на госэкспертизе. Ожидается, что в апреле она завершится. Строительство объекта в непосредственной близости от действующего Выгского рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» планируется во второй половине 2018 года, а его завершение — в 2020 году, к 100-летию Карелии", — сказал Сергей Иванов.

По его словам, в настоящее время живая икра для форелеводческих хозяйств завозится из США , Европы и даже из ЮАР . Это провоцирует высокую степень зависимости местного товарного рыболовства от импорта. В центре ежегодно будут получать 15 млн штук икры и 10 млн особей молоди форели. «Посадочным материалом мы обеспечим Карелию и, возможно, ближайшие к нам регионы», — отметил Иванов.

В одноэтажном селекционно-племенном центре будет оборудование для инкубации, сотни бассейнов для выращивания и селекции, научно-исследовательская лаборатория, административно-технические помещения. Общая площадь производственных зданий составит более 20 тыc. квадратных метров, в центре будут трудиться около 30 человек. Специалистов, в частности, планируется подготовить в опорном вузе региона — Петрозаводском государственном университете. Рядом с производством построят комфортабельное жилье для специалистов.

"Строительство оценивается чуть более 1 млрд рублей. Выделение денег из федерального бюджета будет решаться после прохождения госэкспертизы", — сказал Сергей Иванов.

"На базе научно-исследовательской лаборатории центра планируется сформировать сектор по оценке влияния на рост радужной форели и поиск оптимальных сочетаний таких факторов, как температура, режимы и мощность освещения, допустимых параметров металлов и аммиака в водной среде. Кроме того, создается возможность исследования состава и эффективности рыбных кормов на рост радужной форели", — добавил начальник карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Отказ от импорта

Начальник управления рыбного хозяйства карельского Минсельхоза Игорь Пепеляев рассказал ТАСС, что в республике выращиванием форели занимаются порядка 60 хозяйств, на которых трудятся более 1100 человек. Регион производит 75% всей российской форели. Для того чтобы предприятиям в дальнейшем динамично развиваться, необходимо иметь собственную живую икру и малька.

"Малька, по разным данным, хозяйства ежегодно закупают до 6 млн, а живой икры ввозят гораздо больше — 18-20 млн штук. Если центр обеспечит потребность даже на 80%, то будет уже хорошо", — сказал Игорь Пепеляев.

По его словам, в регионе постоянно формируются рыбоводные участки для новых и действующих хозяйств, потребность в посадочном материале растет. С учетом появления селекционного центра, к 2025 году в Карелии ожидается увеличение объемов выращивания форели до 35 тыс. тонн в год. По итогам 2017 года в республике вырастали 24,8 тыс. тонн.

"Если сам центр планируется построить к 2020 году, то получение первых результатов планируется к 2025 году, так как необходимо формировать маточное стадо. На это уйдет несколько лет", — пояснил он и добавил, что карельские форелеводы ждут появление объекта.

Строительство центра, считает Игорь Пепеляев, также позволит исключить вероятность заражения рыбы. Ввезенная европейская икра относится к неблагоприятным зонам по ветеринарной безопасности, пояснил он.

Закрепить лидерство Карелии

Член Комитета Совета Федерации по аграрно— продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает, что очень важно построить селекционно-генетический центр в арктическом Беломорском районе на базе Выгского рыбозавода.

"Связано это с тем, что строящемуся селекционно— генетическому центру потребуется уже имеющаяся инфраструктура и квалифицированные специалисты, обладающие опытом, в этой сложной и наукоемкой деятельности. Одним из условий выделения средств федерального бюджета была реализация проекта на базе государственного предприятия. Наш Выгский рыбозавод подошел", — сказал Игорь Зубарев.

По его словам, проект создания центра изначально подготовлен специалистами Петрозаводского государственного университета, который характеризуется высокой компетенцией в области рыбоводства. «Такое сочетание университетского научного потенциала и сохранившегося государственного рыбоводного предприятия в качестве площадки получилось как раз в Карелии», — сказал Игорь Зубарев.

Появление селекционного центра в регионе позволит закрепить лидерский потенциал республики в сфере форелеводства, а для Беломорского района он станет одним из экономических центров, считает сенатор.

"Когда у нас будет свой малек и свои корма, а мне известно, что работа по созданию собственных качественных кормов уже ведется, мы выйдем на полностью независимый от импорта цикл получения готовой продукции", — добавил Игорь Зубарев.