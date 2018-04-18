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12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за вызывающее поведение
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12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за вызывающее поведение 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Каждая публикация Анастасии Волочковой становится предметом жарких обсуждений в Сети. Подписчики то и дело критикуют звезду за ее фирменные шпагаты, которые она делает то на коне, то на яхте, то в компании престарелого литератора. Достается ей и за неухоженные волосы, слишком большой бюст и вульгарные наряды.
Однако в этот раз вместе со своей звездной мамой под «обстрел» попала и ее 12-летняя дочь Ариадна. Звезда поделилась снимком, где позирует рядом с сидящей полулежа наследницей. Внимание подписчиков привлекла неподходящая для девочки поза. Они сочли ее вульгарной и развратной.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1760162807963413722_982406948"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Волочкову обвинили в том, что она делает из дочери девушку легкого поведения и в таких призывных позах фотографировать ребенка недопустимо. Некоторые хейтеры пошли дальше и перешли к нападкам на саму Аришу, сравнив ее с Бабой Ягой. Они также раскритиковали ее за то, что она уже вовсю пытается привлечь к себе внимание.
Впрочем, не все подписчики восприняли снимок со знаком «минус». Некоторые нашли, что пухлым губкам дочери балерины могут многие позавидовать и посоветовали Анастасии не обращать внимание на нападки, пишет сайт Dni.ru.
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