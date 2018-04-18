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Алексей Глызин любит историю и футбол
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Алексей Глызин любит историю и футбол 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «Вечерки» делится певец Алексей Глызин.
— Конечно, многим проще собрать друзей на шашлыки, выпить водки, залить ее пивом и пуститься в разные непотребства, — говорит Алексей. — Но это не для меня, я люблю проводить свободные вечера с пользой. У тех, кто связан со сценой, не так много свободного времени, чтобы сделать что-то полезное или просто встретиться с семьей и детьми, пообщаться. Нужно использовать эти моменты по максимуму.
Домашним посиделкам Алексей Глызин предпочитает активный или культурный отдых.
— Я люблю разные виды времяпрепровождения, например, прогулки по столице и окрестностям, — сообщил он. — В Москве и Московской области есть множество интересных мест, которые стоит посетить в свободное время. Например, святые источники или памятники. История столицы уходит глубоко в века, многие места связаны с важными событиями. Изучая их, можно узнать что-то новое и интересное.
В редкие моменты свободного времени Глызин не забывает и о спорте.
— Я очень люблю собираться с друзьями и играть в командные игры, — поделился певец. — Например, футбол или теннис. Хоть настольный, хоть большой. На человека, стоящего на сцене, смотрит огромное количество зрителей. Чтобы иметь успех, необходимо, в том числе, оставаться в хорошей физической форме. А активные игры помогают и отдохнуть, и развлечься, и привести себя в порядок.
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