Алексей Глызин любит историю и футбол

Сегодня рецептом своего идеального вечера с читателями «Вечерки» делится певец Алексей Глызин

— Конечно, многим проще собрать друзей на шашлыки, выпить водки, залить ее пивом и пуститься в разные непотребства, — говорит Алексей. — Но это не для меня, я люблю проводить свободные вечера с пользой. У тех, кто связан со сценой, не так много свободного времени, чтобы сделать что-то полезное или просто встретиться с семьей и детьми, пообщаться. Нужно использовать эти моменты по максимуму.

Домашним посиделкам Алексей Глызин предпочитает активный или культурный отдых.

— Я люблю разные виды времяпрепровождения, например, прогулки по столице и окрестностям, — сообщил он. — В Москве Московской области есть множество интересных мест, которые стоит посетить в свободное время. Например, святые источники или памятники. История столицы уходит глубоко в века, многие места связаны с важными событиями. Изучая их, можно узнать что-то новое и интересное.

В редкие моменты свободного времени Глызин не забывает и о спорте.

— Я очень люблю собираться с друзьями и играть в командные игры, — поделился певец. — Например, футбол или теннис. Хоть настольный, хоть большой. На человека, стоящего на сцене, смотрит огромное количество зрителей. Чтобы иметь успех, необходимо, в том числе, оставаться в хорошей физической форме. А активные игры помогают и отдохнуть, и развлечься, и привести себя в порядок.