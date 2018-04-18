Стеклянное здание «Зенит» на Западе Москвы будет реконструировано 

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкиная, стеклянная высотка «Зенит», известная также как долгострой «Синий зуб», будет реконструирована. Работы по строительству возобновятся уже в 2018 году.
Напомним, что возведение началось в 1990 году, а в 2004 было заморожено из-за недостатка средств. По новому проекту, занимаемая площадь в 155 тысяч квадратных метров будет расширена до 162. Согласно решению, принятому правительством столицы в 2017 году, в здании разместится гостиница с паркингом.
«Вопрос о финансировании и возобновлении работ решён, получено разрешение и оформлена вся необходимая документация», — прокомментировал ситуацию Сергей Лёвкин, отметив, что необходимая сумма выделена из федерального бюджета. Окончание работ и введение в эксплуатацию «Зенита» в Тропарёво-Никулино на проспекте Вернадского, 82, намечено на 2021 год.