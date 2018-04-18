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Стеклянное здание «Зенит» на Западе Москвы будет реконструировано
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Стеклянное здание «Зенит» на Западе Москвы будет реконструировано 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкиная, стеклянная высотка «Зенит», известная также как долгострой «Синий зуб», будет реконструирована. Работы по строительству возобновятся уже в 2018 году.
Напомним, что возведение началось в 1990 году, а в 2004 было заморожено из-за недостатка средств. По новому проекту, занимаемая площадь в 155 тысяч квадратных метров будет расширена до 162. Согласно решению, принятому правительством столицы в 2017 году, в здании разместится гостиница с паркингом.
«Вопрос о финансировании и возобновлении работ решён, получено разрешение и оформлена вся необходимая документация», — прокомментировал ситуацию Сергей Лёвкин, отметив, что необходимая сумма выделена из федерального бюджета. Окончание работ и введение в эксплуатацию «Зенита» в Тропарёво-Никулино на проспекте Вернадского, 82, намечено на 2021 год.
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