По обращениям жителей на интерактивный портал «Решаем вместе!» в Ярославле изменено несколько маршрутов общественного транспорта

Интерактивный портал «Решаем вместе!» помогает оптимизировать схему движения общественного транспорта.

— Ресурс уже стал узнаваемым у жителей региона, люди обращаются через него в органы власти за помощью, — отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов . — Проблемы, связанные с нарушениями графика работы общественного транспорта, — третья по популярности тема. В этот раздел уже поступило около 300 сообщений. Впереди только состояние дорог и освещение улиц.

По обращению жителей дома по улице Ярославской в областном центре изменена схема движения по маршруту №84.

— К нам мало что ездит, — поделилась Ирина Гордиенко . — И только от Богоявленской площади и обратно. В другие районы напрямую не добраться. Приходится с детьми ходить через частный сектор до остановки «Улица Светлая», а тут и грязь, и лужи.

Маршрут №84 связывает микрорайон Липовая гора с Заволжским районом. Теперь автобусы будут делать остановку и на улице Ярославской.

— По обращению через портал «Решаем вместе!» мы меняем движение по маршруту №84. В ближайшее время автобусы пойдут по новой схеме, — прокомментировал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. — В этом году в Ярославле проходит комплексное исследование всей маршрутной сети, впоследствии будут даны рекомендации по дальнейшему изменению ее работы.

Также по обращениям жителей через портал «Решаем вместе!» скорректирован автобусный маршрут №40к, который будет проходить через зоопарк. Планируется внести поправки и в расписание движения транспорта, чтобы оно соответствовало потребностям жителей города.

Справка

Интерактивный портал «Решаем вместе!» (delaem.vmeste76.ru) является одноименным продолжением губернаторского проекта инициативного бюджетирования.

Ресурс работает с октября прошлого года. Любой житель может написать сообщение, предложение или благодарность по семи категориям и 23 тематикам.

На сегодня вся область подключена к ресурсу, и более двух тысяч сообщений зарегистрировано на портале.