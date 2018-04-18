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Авторами лучшего проекта благоустройства стали студентки ЛГУ имени Пушкина
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Авторами лучшего проекта благоустройства стали студентки ЛГУ имени Пушкина 

Ivyborg.ru 1 час назад
Награды и дипломы получили студентки Ленинградского государственного университета имени А. И. Пушкина за победу в конкурсе проектов благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Награждение состоялось в администрации региона в ходе совещания, посвященного реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.
По словам зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, главная цель прошедшего творческого состязания — формирование у ленинградской молодежи культуры восприятия городской среды.
Победившие в конкурсе «Молодежь выбирает комфортную среду» работы будут представлены на общественные слушания в муниципальных образованиях Ленобласти. Успешно прошедшие слушания проекты будут реализованы.
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