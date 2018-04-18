Премии за добрые слова и хорошие дела

17 апреля в Москве вручили премию «В союзе слова и добра», учрежденную благотворительным фондом «Линия жизни» и Фондом «Академия Российского телевидения».

Поскольку она вручается СМИ за освещение работы некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения, спешим поздравить коллег!

В этом году премию вручали уже шестой раз, заявок было прислано очень много, так что жюри пришлось изрядно поразмышлять и поспорить о том, кто же их получит. Вполне естественно, что самая бурная конкуренция развернулась между представителями телеканалов (85 заявок!) и в номинации «Периодическое издание», в которой было представлено 50 работ.