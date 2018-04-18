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Премии за добрые слова и хорошие дела
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Премии за добрые слова и хорошие дела 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
17 апреля в Москве вручили премию «В союзе слова и добра», учрежденную благотворительным фондом «Линия жизни» и Фондом «Академия Российского телевидения».
Поскольку она вручается СМИ за освещение работы некоммерческих организаций, меценатов и добровольческого движения, спешим поздравить коллег!
В этом году премию вручали уже шестой раз, заявок было прислано очень много, так что жюри пришлось изрядно поразмышлять и поспорить о том, кто же их получит. Вполне естественно, что самая бурная конкуренция развернулась между представителями телеканалов (85 заявок!) и в номинации «Периодическое издание», в которой было представлено 50 работ.
Итак, а результате наград были удостоены следующие СМИ: канал НТВ — за проект «Большое путешествие Деда Мороза», радио "Комсомольская правда" ("По живому"), "Московский комсомолец" ("Елизавете Глинке исполнилось бы 55: один день из жизни доктора Лизы", в номинации " СМИ, обеспечивающее рекламно-информационную поддержку благотворительным проектам" — «Навигатор ГРУПП», как информагентство премию получило МИА «Россия сегодня» (сайт РИА Новости), а «За личный вклад в развитие благотворительности» была отмечена Марина Белова, заместитель директора и руководитель проекта «День добрых дел» Пятого канала. Поздравляем коллег от всей души!
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