В Академическом районе по просьбе жителей закрыли фитнес-клуб

В связи с обращениями жителями Роспортебнадзор проверил работу фитнес-клуба, расположенного на улице Дмитрия Ульянова, после чего было принято решение о его закрытии на 40 дней.

Такое решение принято в связи с жалобами местных жителей. Как выяснилось в ходе административного расследования, клуб нарушал санитарные нормы.

«По результатам инструментальных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии, уровни шума, проникающего в квартиру дома 31 на улице Дмитрия Ульянова, при имитации интенсивного группового занятия превышают допустимые нормативы для дневного времени суток», — отмечается в сообщении.

Впоследствии суд признал фитнес-клуб виновным и назначил административное наказание в виде административного приостановления его деятельности.