Ещё
В Академическом районе по просьбе жителей закрыли фитнес-клуб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

В Академическом районе по просьбе жителей закрыли фитнес-клуб 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В связи с обращениями жителями Роспортебнадзор проверил работу фитнес-клуба, расположенного на улице Дмитрия Ульянова, после чего было принято решение о его закрытии на 40 дней.
Такое решение принято в связи с жалобами местных жителей. Как выяснилось в ходе административного расследования, клуб нарушал санитарные нормы.
«По результатам инструментальных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии, уровни шума, проникающего в квартиру дома 31 на улице Дмитрия Ульянова, при имитации интенсивного группового занятия превышают допустимые нормативы для дневного времени суток», — отмечается в сообщении.
Впоследствии суд признал фитнес-клуб виновным и назначил административное наказание в виде административного приостановления его деятельности.
Твоя Газета: последние новости
Член Общественного совета при УВД одобрил работу участкового уполномоченного Академического района Наблюдатели Общественной палаты Москвы на выборах получат официальный статус Кадеты школы № 1534 приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением217
Госдеп пригрозил применить силу против России103
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко110
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение