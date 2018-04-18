Эксперт рассказал, как пресекать распространение «колумбайна» в сети 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эффективную работу по мониторингу социальный сетей и своевременному реагированию на проявления «колумбайна» можно организовать только объединив усилия государства и общества, считает сопредседатель медиасовета негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Павел Сорокин.
Ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами тогда стали 13 человек. В соцсетях существуют сообщества таких подражателей.
"Необходимо создать экспертную группу из представителей одновременно и государственного, и общественного сектора. Только объединив людей, обладающих мониторинговыми мощностями, правоохранительными полномочиями и выходом на учебные заведения, можно эффективно вести превентивную работу", — сказал Сорокин РИА Новости.
Он отметил, что необходим анализ поведения подростков в социальных сетях. «Речь не идет о какой-то цензуре, но отслеживание групп риска должно быть», — отметил эксперт.
Он обратил внимание на необходимость разработать механизмы правильного реагирования на опасное поведение подростков в соцсетях.
"Зачастую специфическое поведение подростков в соцсетях на поверхности, о нем даже могут знать в учебном заведении, но что с этим делать, до определенного момента непонятно, а потом остается только бить по хвостам", — сказал собеседник агентства.