ЯМЭФ-2018: Европа в Крыму обеспечит миллиардные контракты России 

Ялтинский экономический форум является для Крыма важнейшей площадкой, на которой предприниматели и инвесторы со всего мира, в том числе из Европы, обсуждают реализацию совместных проектов на территории полуострова. В этом году организаторы ожидают подписания контрактов на сумму более 100 миллиардов рублей.
Четвертый Ялтинский экономический форум
Очередной Ялтинский международный экономический форум, уже четвертый по счету, пройдет в Крыму с 19 по 21 апреля. Мероприятие станет рекордным по количеству участников — свои планы приехать в Ялту подтвердили более трех тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев, более чем из 50 стран мира.
Особенное внимание будет приковано к делегации из Германии, так как в нее кроме представителей немецкого бизнеса войдут депутаты бундестага, впервые собирающиеся посетить российский Крым. Ожидаются также политики из Европарламента, Австрии, Италии, Франции и других европейских государств. Но самой многочисленной станет делегация из Китая. По предварительной оценке ожидается подписание контрактов на сумму от 100 до 200 млрд рублей.
«Ялтинский экономический форум является для Крыма важнейшей площадкой, на которой предприниматели, инвесторы и чиновники со всего мира обсуждают развитие контактов и реализацию совместных проектов на территории полуострова. Как известно, сейчас ключевая задача для Крыма заключается в привлечении частных инвестиций, чтобы затраты российского бюджета на его развитие снижались, и полуостров все больше обеспечивал себя самостоятельно.
В следующем году заканчивается федеральная целевая программа, но уже сейчас очевидно, что экономику Крыма удастся успешно модернизировать за счет введения в эксплуатацию масштабных инфраструктурных проектов, среди которых Крымский мост, трасса «Таврида» и открывшийся буквально накануне новый терминал аэропорта Симферополя. Кроме того, удалось реализовать и множество других проектов по развитию энергетики и связи», — отмечает политолог Владимир Джаралла.
"Лазейки" для зарубежного бизнеса
Для зарубежных партнеров сейчас очень важно понять, каким образом в случае ведения бизнеса они смогут избежать давления со стороны стран, объявивших полуострову санкционную войну. Как заявляет постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, один из таких способов — это создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму. Впоследствии эти криптовалютные ресурсы можно переводить в обычные деньги и спокойно использовать их для реализации инвестиционных проектов.
«Крым должен продемонстрировать России, что все предыдущие затраты на развитие полуострова были не зря, и он способен выйти на самофинансирование. Разумеется, что новые проекты, которые будут возникать Крыму, особенно производственного характера, должны ориентироваться на экспорт. Причем не только внешний, но и внутрироссийской. Такой подход должен помочь экономики России, которая сейчас начинает достаточно болезненную перестройку.
Представители европейского бизнеса, запланировавшие посетить ЯМЭФ-2018, в данном случае показывают себя достаточно смелыми людьми, так как их визит в Крым наверняка не останется без внимания украинских властей и угроз США. В тоже время популярность Ялтинского форума в последние году устойчиво растет, поэтому организаторы всерьез рассчитывают в будущем бороться с Петербургом и Владивостоком за статус главной экономической площадки России», — резюмирует эксперт.