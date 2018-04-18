ЯМЭФ-2018: Европа в Крыму обеспечит миллиардные контракты России

Ялтинский экономический форум является для Крыма важнейшей площадкой, на которой предприниматели и инвесторы со всего мира, в том числе из Европы, обсуждают реализацию совместных проектов на территории полуострова. В этом году организаторы ожидают подписания контрактов на сумму более 100 миллиардов рублей.

Четвертый Ялтинский экономический форум

Очередной Ялтинский международный экономический форум, уже четвертый по счету, пройдет в Крыму с 19 по 21 апреля. Мероприятие станет рекордным по количеству участников — свои планы приехать в Ялту подтвердили более трех тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев, более чем из 50 стран мира.

Австрии, Италии, Особенное внимание будет приковано к делегации из Германии , так как в нее кроме представителей немецкого бизнеса войдут депутаты бундестага , впервые собирающиеся посетить российский Крым. Ожидаются также политики из Европарламента Франции и других европейских государств. Но самой многочисленной станет делегация из Китая . По предварительной оценке ожидается подписание контрактов на сумму от 100 до 200 млрд рублей.

«Ялтинский экономический форум является для Крыма важнейшей площадкой, на которой предприниматели, инвесторы и чиновники со всего мира обсуждают развитие контактов и реализацию совместных проектов на территории полуострова. Как известно, сейчас ключевая задача для Крыма заключается в привлечении частных инвестиций, чтобы затраты российского бюджета на его развитие снижались, и полуостров все больше обеспечивал себя самостоятельно.

В следующем году заканчивается федеральная целевая программа, но уже сейчас очевидно, что экономику Крыма удастся успешно модернизировать за счет введения в эксплуатацию масштабных инфраструктурных проектов, среди которых Крымский мост, трасса «Таврида» и открывшийся буквально накануне новый терминал аэропорта Симферополя . Кроме того, удалось реализовать и множество других проектов по развитию энергетики и связи», — отмечает политолог Владимир Джаралла

"Лазейки" для зарубежного бизнеса

Для зарубежных партнеров сейчас очень важно понять, каким образом в случае ведения бизнеса они смогут избежать давления со стороны стран, объявивших полуострову санкционную войну. Как заявляет постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов , один из таких способов — это создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму. Впоследствии эти криптовалютные ресурсы можно переводить в обычные деньги и спокойно использовать их для реализации инвестиционных проектов.

«Крым должен продемонстрировать России , что все предыдущие затраты на развитие полуострова были не зря, и он способен выйти на самофинансирование. Разумеется, что новые проекты, которые будут возникать Крыму, особенно производственного характера, должны ориентироваться на экспорт. Причем не только внешний, но и внутрироссийской. Такой подход должен помочь экономики России, которая сейчас начинает достаточно болезненную перестройку.