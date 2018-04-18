Глеб Никитин назначил Сергея Горина советником губернатора 

18 апреля Сергей Горин покинул пост министра культуры Нижегородской области.
Как сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин: «Сергей Горин покинул пост министра культуры Нижегородской области по собственному желанию. Благодарю его за проделанную работу, было немало интересных проектов, реализацию которых будем продолжать. Я назначил Сергея Горина советником губернатора. Для определения кандидатуры на пост министра культуры Нижегородской области будет подготовлен и проведен конкурсный отбор. В конкурсную комиссию планируется привлечь видных деятелей культуры».
На данный момент обязанности министра культуры Нижегородской области исполняет — первый заместитель министра Татьяна Маврина.