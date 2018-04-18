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«Платон» предлагают ввести на региональных дорогах Ленобласти
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«Платон» предлагают ввести на региональных дорогах Ленобласти 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Решение по вводу системы «Платон» на региональных дорогах должно быть принято на правительственном уровне так как на законодательном уровне зафиксировано применение «Платона» исключительно на федеральных трассах.
«Грузооборот Ленобласти увеличивается с каждым годом: 100 млн т. составляет годовой грузооборот порта Усть-Луга, видим, как развивается порт Приморск. Две государственных границы — с Финляндией и Эстонией», — отмечает Ю. Запалатский.
В частности с федеральных дорог значительная часть грузопотока переходит на региональные, чтобы избежать плату за «Платон».
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