«Платон» предлагают ввести на региональных дорогах Ленобласти 

Решение по вводу системы «Платон» на региональных дорогах должно быть принято на правительственном уровне так как на законодательном уровне зафиксировано применение «Платона» исключительно на федеральных трассах.
«Грузооборот Ленобласти увеличивается с каждым годом: 100 млн т. составляет годовой грузооборот порта Усть-Луга, видим, как развивается порт Приморск. Две государственных границы — с Финляндией и Эстонией», — отмечает Ю. Запалатский.
В частности с федеральных дорог значительная часть грузопотока переходит на региональные, чтобы избежать плату за «Платон».