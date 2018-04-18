Финляндия заинтересовалась инвестиционным потенциалом Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 18 апреля. / ТАСС /. Финляндия заинтересовалась инвестиционным потенциалом Кабардино-Балкарии (КБР) и рассматривает возможности сотрудничества с республикой. Об этом в среду заявил полномочный министр посольства Финляндии в России Антти Хелантеря в ходе общения с председателем правительства Алием Мусуковым в Нальчике во время первого визита в республику, сообщает пресс-службы главы и правительства региона.

Обсуждали перспективные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, социальной, агропромышленной, туристско-рекреационной сферах. Особое внимание уделили реализации ряда совместных инвестиционных проектов на территории Кабардино-Балкарии.

"Это первый официальный визит представителей делегации Финляндии в Кабардино-Балкарию. Республика впечатляет своими возможностями и инвестиционным потенциалом, нам интересно наблюдать за ее развитием. Познакомившись более подробно с инвестпроектами, мы представим их специалистам в Москве и Финляндии, надеемся на установление взаимовыгодных и плодотворных отношений", — заявил Хелантеря во время встречи с членами правительства региона.

"Привлечение иностранных инвестиций в развитие региональной экономики — одна из важных задач нашей внешнеэкономической деятельности. Сегодня мы рассматриваем Финляндию как одного из ключевых потенциальных партнеров", — подчеркнул Мусуков.

В рамках визита делегации Финляндии запланировано посещение ведущих промышленных предприятий республики, крупнейших учреждений образования и культуры региона, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, объем инвестиций в основной капитал КБР составил почти 40 млрд рублей в 2017 году с ростом на 7% по сравнению с предыдущим годом. Сохраняется тенденция роста частных инвестиций и КБР входит в число 10 лучших субъектов РФ, где по итогам последних трех лет зафиксирован значительный рост инвестиций в основной капитал. Общий портфель инвестиционного потенциала республики оценивается в 1,3 триллиона рублей.