В Фонтанке и Неве обнаружили нефтяные пятна

Публикация от Росприроднадзор по СЗФО (@rpn_szfo) 18 Апр 2018 в 4:07 PDT Нефтяную пленку на воде у Летнего сада в Петербурге нашли инспекторы Росприроднадзора. В ведомстве считают, что грязь в Неву и Фонтанку смыло дождем с дороги.

Как сообщает 18 апреля департамент Росприроднадзора по СЗФО, масляные пятна растянулись по Фонтанке от Летнего сада, их также видно на Неве вдоль набережной Кутузова. Каких-либо сбросов инспекторы не нашли и предположили, что нефтепродукты в воду попали с суши — дождем через ливневую канализацию с ближайших дорог. На эту мысль сотрудников ведомства натолкнули масляные лужи поблизости. На место уже выехал подведомственный комитету по природопользованию ГУП «Пиларн», который приведет реки в порядок.

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