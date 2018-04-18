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В Фонтанке и Неве обнаружили нефтяные пятна
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В Фонтанке и Неве обнаружили нефтяные пятна 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Публикация от Росприроднадзор по СЗФО (@rpn_szfo) 18 Апр 2018 в 4:07 PDT  Нефтяную пленку на воде у Летнего сада в Петербурге нашли инспекторы Росприроднадзора. В ведомстве считают, что грязь в Неву и Фонтанку смыло дождем с дороги.
Как сообщает 18 апреля департамент Росприроднадзора по СЗФО, масляные пятна растянулись по Фонтанке от Летнего сада, их также видно на Неве вдоль набережной Кутузова. Каких-либо сбросов инспекторы не нашли и предположили, что нефтепродукты в воду попали с суши — дождем через ливневую канализацию с ближайших дорог. На эту мысль сотрудников ведомства натолкнули масляные лужи поблизости. На место уже выехал подведомственный комитету по природопользованию ГУП «Пиларн», который приведет реки в порядок.
По материалам «Фонтанка.ру»
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