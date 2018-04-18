«Мебельный базар» на Юркина в Оренбурге закрыли по решению суда

Ленинский районный суд Оренбурга вынес 18 апреля решение о закрытии торгового центра «Мебельный базар» по причинам грубейших нарушений пожарной безопасности. С иском в суд обратилась прокуратура по результатм прокурорской проверки.

Всего в торговом комплексе обнаружили лишь один выход, остальные двери заставлены мебелью. Само здание обшито горючими материалами.

Как заявил на совещании в прокуратуре глава города Евгений Арапов , собственник на контакт не идет: «Когда мы приехали с прокурором на Юркина, к нам вышел человек, который назвался именем „Андрей“ и рассказал, что здесь сейчас работает управляющая компания, она создана буквально день или два назад, по существу сказать ничего не смог, документов не предъявил».

Сейчас в мэрии активно работают с почти 70-ю предпринимателями, арендующими там площади, 45 из них готовы переехать в новый торговый центр на углу улиц Терешковой и Шоссейной.

Всего во время проверок 78 торговых центров прокуратура выявила более 1000 нарушений.

Напомним, что ранее был закрыт также по причинам безопасности и ТЦ «Три кита» на улице Туркестанской в Оренбурге.