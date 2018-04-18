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«Мебельный базар» на Юркина в Оренбурге закрыли по решению суда
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«Мебельный базар» на Юркина в Оренбурге закрыли по решению суда 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинский районный суд Оренбурга вынес 18 апреля решение о закрытии торгового центра «Мебельный базар» по причинам грубейших нарушений пожарной безопасности. С иском в суд обратилась прокуратура по результатм прокурорской проверки.
Всего в торговом комплексе обнаружили лишь один выход, остальные двери заставлены мебелью. Само здание обшито горючими материалами.
Как заявил на совещании в прокуратуре глава города Евгений Арапов, собственник на контакт не идет: «Когда мы приехали с прокурором на Юркина, к нам вышел человек, который назвался именем „Андрей“ и рассказал, что здесь сейчас работает управляющая компания, она создана буквально день или два назад, по существу сказать ничего не смог, документов не предъявил».
Сейчас в мэрии активно работают с почти 70-ю предпринимателями, арендующими там площади, 45 из них готовы переехать в новый торговый центр на углу улиц Терешковой и Шоссейной.
Всего во время проверок 78 торговых центров прокуратура выявила более 1000 нарушений.
Напомним, что ранее был закрыт также по причинам безопасности и ТЦ «Три кита» на улице Туркестанской в Оренбурге.
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