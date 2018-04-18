На Южном Урале мэр уволил обидевшего его депутата

Чебаркуле — новый виток скандала между политическими элитами. На этот раз в ход пошли административный ресурс и угрозы подпортить карьеру своим оппонентам. Накануне приказ о своем увольнении получил депутат районного собрания Александр Кузнецов : работодатель — управление ЖКХ города — расторг контракт в одностороннем порядке с создателем и директором МКУ «Благоустройство». По мнению уволенного, причина резкого разрыва отношений — месть за многолетнее противостояние депутатов и городских властей.

«Мы два с половиной года пробивали, что дворники должны быть при администрации, при любой власти. В январе начали работать. В марте из 18 голосующих депутатов15 поставили главе и администрации «двойку». После этого пошли репрессии в отношении депутатов. Я работаю в муниципальном предприятии, до меня проще добраться, вот и уволили. За мной уйдут бухгалтер и мастер, потому что хотели работать только со мной. При это мы работаем на бюджетном финансировании, и все идет через электронные ключи: налогообложение, выплаты зарплат, — и все эти ключи оформлены на меня. Получается, сейчас не только уволили меня, а уничтожили предприятие. В приказе не указано, в какой срок я должен сдать должность и кому», — сетует Александр Кузнецов.

По словам Кузнецова, ранее в городе в сфере ЖКХ было немало проблем: снег не убирался месяцами, превращаясь в ледяные накаты, старые и больные деревья не обрезались. За несколько месяцев работы нового предприятия удалось навести порядок.

Из-за накопленных годами проблем в прошлом году депутаты поставили главе города «тройку», а в этом пошли на радикальные меры. Депутат Владимир Мошков заявил, что тоже поставил «неуд» по результатам работы главы Чебаркуля в 2017 году. В споре коллеги и мэрии он поддерживает сторону Александра Кузнецова.

«Когда предприятие было создано, оно сразу показало свою эффективность. Мы видим радость простых жителей, когда началась уборка, обрезка старых деревьев. Кузнецова люди благодарили за работу. От руководителя ведь многое зависит. И тут такое увольнение. Кузнецов ничего такого особенного в адрес Ковригина не говорил, просто поддерживал позицию депутатов, которые высказывали критические замечания на отчете главы, при оценке его работы за 2017 год. Не мы дали такую оценку. Каждый житель Чебаркуля, проходя по улицам города, видел отсутствие контроля. ЖКХ отвратительно работает. У нас много бесхозного муниципального имущества, которое разворовывается, никому дела нет. Понятно, что любой глава никогда хорошим не будет, но он должен относиться уважительно к людям. Ковригиин же выбран депутатами, но не реагирует на критику. Мог бы сказать Кузнецову, чтобы он исправил ситуацию, но вместо этого пошел на открытый конфликт», — высказал свое мнение Мошков.

Глава Чебаркуля Сергей Ковригин в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» опроверг обвинения в предвзятости при принятии кадровых решений. По его словам, никакой мести Кузнецову с его стороны не было.

«Он не справляется со своей работой, с должностью директора. Причина только в этом, — заявил Сергей Ковригин. — У меня доклада и отчета не было, но депутаты что-то приняли, причем тайным голосованием. Я не знаю, как голосовал Кузнецов. С его стороны это удобное оправдание своей некомпетентности, что его преследуют по каким-то взглядам политическим».

При этом претензий у депутатов к главе достаточно. В вину администрации ставят бездействие после коммунальной аварии, которая случилась в 2013 году. Тогда прорвало коллектор канализации военного городка. Маленькая некогда лужа, по данным коммунальщиков, достигла диаметра полутора километров и «уже идет подтопление железной дороги Москва Владивосток ». Обращение к главе результатов не дало, как и проверки счетной палаты , результаты которых не доходят до правоохранительных органов . Не решается проблема освоения земель новых микрорайонов, в которых жители купили на торгах участки, но не могут начать строительство домов, так как городом не выполнена планировка улиц, не поставлена электроподстанция, не проведена дорога. Еще одним камнем преткновения стала ситуация с газификацией поселка Мисяш. Несколько лет из областного бюджета на эти цели выделялись средства, их не не успевали осваивать и возвращали обратно.

«Я главой стал в 2015 году, в декабре месяце. Я еще не был главой, когда деньги вернули. А вернули их по той причине, что мы не прошли госэкспертизу. Был подготовлен проект по газификации поселка, но трасса прошла по землям лесного фонда, и это не было согласовано. Проект готовился еще в 2014 году или раньше. Мы добровольно деньги вернули, после чего внесли изменения в проект, и уже проектировщик, как положено, трассу проложил по землям общего пользования, минуя леса. Сейчас мы оплатили новую госэкспертизу — 850 тысяч рублей. В течение двух месяцев ждем результатов и снова обратимся в министерство строительства за финансированием», — прокомментировал ситуацию Сергей Ковригин.

Что касается судьбы предприятия «Благоустройство», то оно, по словам мэра Чебаркуля, продолжит свою работу. Глава города заявил, что был увеличен объем финансирования до 4,5 млн руб.

В настоящее время Александр Кузнецов намерен оспорить в суде свое увольнение и вернуться на работу. Его юристы нашли нестыковки в приказе о расторжении трудового договора. Кроме того, Кузнецов обратился в прокуратуру города, области и страны с просьбой проверить деятельность местной администрации. Также депутатский корпус намерен поставить вопрос о снятии с должности уже самого главы Чебаркульского городского округа.

Чебаркуль — один из городов-курортов Южного Урала.

Политолог Андрей Лавров считает, что ситуация в Чебаркуле опасна и угрожает дальнейшими потрясениями, и уже не только политическими, но и социальными.