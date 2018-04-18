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Минтранс России прорабатывает ответные меры на санкции США, заявил Соколов
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Минтранс России прорабатывает ответные меры на санкции США, заявил Соколов 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Преждевременно говорить о запрете транзита американских самолётов, но Минтранс России занимается проработкой адекватных мер в ответ на санкции США, заявил глава ведомства Максим Соколов, передаёт РИА «Новости».
«Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных, с нашей точки зрения, санкций. Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты», — отметил Соколов при ответе на вопрос о возможности запрета полётов американских авиакомпаний над Россией в ответ на санкции.
В этой связи министр уточнил, что не обсуждаются непосредственно вопросы запрета транзита, поскольку такой шаг не соответствует международным обязательствам России.
«Мы прорабатываем адекватные меры, которые может дать в том числе транспортная отрасль в ответ на санкции», — отметил он.
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