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Кузнецова прокомментировала инициативу Минтранса о запрете колясок в метро
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Кузнецова прокомментировала инициативу Минтранса о запрете колясок в метро 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МИНТРАНСОМ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЕТЕЙ В КОЛЯСКАХ В МЕТРО ИЗБЫТОЧНЫ И ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ИХ ЖИЗНИ — КУЗНЕЦОВА
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