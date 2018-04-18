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Объем займов до зарплаты в I квартале вырос на 10%
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Объем займов до зарплаты в I квартале вырос на 10% 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Суммарный объем предоставленных микрозаймов населению в РФ в I квартале вырос на 110% до 181,2 млрд руб. с 164,7 млрд руб. на 1 января 2018 г., согласно информации 3 тыс. микрофинансовых институтов (МФИ), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Основным фактором роста портфеля МФИ в 4 квартале 2017 г. стало увеличение на 12,2% (или на 9,5 млрд руб.) до 87,4 млрд руб. объемов действующих микрокредитов ("займов до зарплаты").
При этом портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), также вырос — на 8,1% (или на 7,0 млрд руб.) до 93,8 млрд руб.
Самая высокая динамика роста портфеля займов МФИ (среди 25 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) в 1 квартале 2017 г. зафиксирована в Архангельской области (+14,2%), Краснодарском (+13,6%), Пермском (+13,5%) и Приморском (+13,1%) краях.
В свою очередь, наименьший рост продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (+6,2%), Чеченская Республика (+6,3%), Челябинская область (+6,8%), Республика Карелия (+7,3%), а также Кемеровская (+7,3%) и Нижегородская (+8,2%) области. Единственным регионом, в котором было отмечено сокращение портфеля займов, оказалась Томская область (-0,8%).
В Москве и Санкт-Петербурге рост портфеля займов МФИ составил 12,4% и 9,9% соответственно.
При этом наибольший объем портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане (9,4 млрд руб.), Москве (8,6 млрд руб.) и Московской области (6,5 млрд руб.).
"Быстрее всего растет портфель самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов увеличиваются менее значительными темпами", — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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