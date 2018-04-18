Следующая остановка — Океания: в московском метро запущена система распознавания лиц

Умные камеры позволят задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе московского метрополитена. «Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц в московском метро, а также на ряде вокзалов и стадионов», говорится в материале.

Пока проекты проходят в статусе пилотных, число станций не называется. Однако, по данным издания, на один только метрополитен ушло около 30 млн рублей — и вряд ли это одна-две камеры.

Утверждается, что софт позволяет сопоставлять с базой розыска до 20 лиц в секунду, а потенциальные совпадения направляются дежурному полицейскому на сверку. Звучит эффектно, но почему власти только сейчас в тестовом режиме применяют технологию, которая существует уже как минимум несколько лет? Объясняет руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» Николай Князев

Николай Князев руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» «Первое ограничение алгоритмическое. Когда мы пользуемся машинным обучением с помощью FindFace, мы в целом не очень пугаемся, если первый аккаунт у нас не совпадает, а совпадает, например, третий. Эта ошибка на нас не очень влияет. А представьте теперь, что есть много миллионов людей в метро, и из них из-за ошибки будет несколько сотен тысяч отбраковываться как потенциальные преступники. В МВД просто не справятся с этим наплывом, и система будет нерабочая. С другой стороны, человек, например, похож на какого-то преступника — в случае внедрения этой системы его будут останавливать на каждой станции метро, на каждом пропускном пункте. Нужно продумать этот кейс, прежде чем внедрять систему».

Китае , где некоторые работы Джорджа Оруэлла недавно запрещали в связи с возможным бессрочным правлением Си Цзиньпин , вопрос прайвеси стоит не очень остро. К 2020 году в стране планируется установить почти полмиллиона камер — условно, по камере на семью. Полицейские в Чжэнчжоу — городе, по численности населения сопоставимом с Москвой , — с начала года начали использовать умные очки с функцией распознавания лиц. За полторы недели девайсы помогли поймать семь человек, в том числе подозреваемого в похищении.

О необходимости технологических решений в правоохранительной деятельности рассказывает директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский:

Алексей Воскресенский директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО «Я, когда работал в Китае, просто столкнулся с такой сценой, когда шел мимо большого универмага, и там проходила выемка выручки. Стояла бронированная машина, она была окружена двумя кольцами солдат, причем вооруженных не только автоматическим оружием, но и подствольными гранатометами. О чем это говорит? Это говорит о том, что существует очень серьезная преступность. Если существует такого рода преступность, то, понятно, должны быть технические средства борьбы с ней. Действительно, почти все государства делают очень серьезный шаг с точки зрения введения вот такого рода средств. Вопрос не введении технических средств, вопрос в существовании средств контроля, которые позволят не злоупотреблять такого рода технологиями».

Китай не собирается останавливаться: теперь власти занимаются созданием общенациональной «системы социальной надежности». Объединив базы данные полиции, банков и онлайн-сервисов, Пекин планирует присвоить каждому жителю рейтинг. Таким образом, благонадежное поведение будет поощряться, например, скидками или дешевыми кредитами, а проступки — наказываться вплоть до запрета на получение виз или пользование транспортом.

В Пекине надеются, что система позволит китайскому обществу стать более эффективным, однако «звоночек» о тоталитарной антиутопии звучит оглушительно. О рисках рассуждает член Ассоциации футурологов Александр Кононов

Александр Кононов член Ассоциации футурологов «Смоделировано во множестве фильмов, как такого рода системы могут использоваться в целях неблаговидных, в целях преступных, высокопоставленными чиновниками, которые решают с помощью этого свои задачи. Нужно сразу продумывать, как защитить общество от злоупотребления подобными системами. Когда мы говорим, что системы слежения будут вести нас к тоталитарному государству — это одна из угроз, но есть еще множество других. И нужно подумать предупредить, как их не допустить».