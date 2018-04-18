Умные камеры позволят задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе московского метрополитена. «Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц в московском метро, а также на ряде вокзалов и стадионов», говорится в материале.
Пока проекты проходят в статусе пилотных, число станций не называется. Однако, по данным издания, на один только метрополитен ушло около 30 млн рублей — и вряд ли это одна-две камеры.
Утверждается, что софт позволяет сопоставлять с базой розыска до 20 лиц в секунду, а потенциальные совпадения направляются дежурному полицейскому на сверку. Звучит эффектно, но почему власти только сейчас в тестовом режиме применяют технологию, которая существует уже как минимум несколько лет? Объясняет руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» Николай Князев:
Николай Князев руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» «Первое ограничение алгоритмическое. Когда мы пользуемся машинным обучением с помощью FindFace, мы в целом не очень пугаемся, если первый аккаунт у нас не совпадает, а совпадает, например, третий. Эта ошибка на нас не очень влияет. А представьте теперь, что есть много миллионов людей в метро, и из них из-за ошибки будет несколько сотен тысяч отбраковываться как потенциальные преступники. В МВД просто не справятся с этим наплывом, и система будет нерабочая. С другой стороны, человек, например, похож на какого-то преступника — в случае внедрения этой системы его будут останавливать на каждой станции метро, на каждом пропускном пункте. Нужно продумать этот кейс, прежде чем внедрять систему».
В Китае, где некоторые работы Джорджа Оруэлла недавно запрещали в связи с возможным бессрочным правлением Си Цзиньпин, вопрос прайвеси стоит не очень остро. К 2020 году в стране планируется установить почти полмиллиона камер — условно, по камере на семью. Полицейские в Чжэнчжоу — городе, по численности населения сопоставимом с Москвой, — с начала года начали использовать умные очки с функцией распознавания лиц. За полторы недели девайсы помогли поймать семь человек, в том числе подозреваемого в похищении.
О необходимости технологических решений в правоохранительной деятельности рассказывает директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский:
Алексей Воскресенский директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО «Я, когда работал в Китае, просто столкнулся с такой сценой, когда шел мимо большого универмага, и там проходила выемка выручки. Стояла бронированная машина, она была окружена двумя кольцами солдат, причем вооруженных не только автоматическим оружием, но и подствольными гранатометами. О чем это говорит? Это говорит о том, что существует очень серьезная преступность. Если существует такого рода преступность, то, понятно, должны быть технические средства борьбы с ней. Действительно, почти все государства делают очень серьезный шаг с точки зрения введения вот такого рода средств. Вопрос не введении технических средств, вопрос в существовании средств контроля, которые позволят не злоупотреблять такого рода технологиями».
Китай не собирается останавливаться: теперь власти занимаются созданием общенациональной «системы социальной надежности». Объединив базы данные полиции, банков и онлайн-сервисов, Пекин планирует присвоить каждому жителю рейтинг. Таким образом, благонадежное поведение будет поощряться, например, скидками или дешевыми кредитами, а проступки — наказываться вплоть до запрета на получение виз или пользование транспортом.
В Пекине надеются, что система позволит китайскому обществу стать более эффективным, однако «звоночек» о тоталитарной антиутопии звучит оглушительно. О рисках рассуждает член Ассоциации футурологов Александр Кононов:
Александр Кононов член Ассоциации футурологов «Смоделировано во множестве фильмов, как такого рода системы могут использоваться в целях неблаговидных, в целях преступных, высокопоставленными чиновниками, которые решают с помощью этого свои задачи. Нужно сразу продумывать, как защитить общество от злоупотребления подобными системами. Когда мы говорим, что системы слежения будут вести нас к тоталитарному государству — это одна из угроз, но есть еще множество других. И нужно подумать предупредить, как их не допустить».
Возвращаясь к России, можно сказать, что нам до Китая далеко: у нас всего лишь установили несколько камер в метро, чтобы вылавливать террористов и людей в розыске. Правда, параллельно власти пытаются заблокировать одну из крупнейших коммуникационных платформ страны, поскольку ее создатель отказался дать спецслужбам доступ к переписке пользователей.