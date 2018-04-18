Суд арестовал имущество экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака

Суд Сеула частично удовлетворил требование Генеральной прокуратуры Республики Корея и арестовал часть имущества экс-президента страны Ли Мен Бака, который сейчас содержится в камере предварительного заключения.

Напомним, что бывший лидер Кореи был арестован несколько недель назад. Он обвиняется в целом ряде нарушений закона, включая коррупцию, злоупотребление служебными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Отмечается, что ему может грозить пожизненный тюремный срок.

Недавно к 24 годам тюрьмы приговорили другого экс-президента Южной Кореи — Пак Кын Хе. Пак занимала пост президента с 2013 по март 2017 года — тогда ее отстранили в ходе процедуры импичмента. Ли Мен Бак же является предшественником Пак в президентском кресле и руководил страной с 2008 по 2013 год.

Как говорится в решении суда по Центральному округу Сеула, аресту подлежит часть имущества Ли Мен Бака, включая его квартиру в квартале Нонхен в Сеуле, принадлежащее ему здание одного из заводов и земельный участок, а также часть активов. Общая сумма замороженного имущества равняется размеру предположительно полученных Ли Мен Баком взяток в размере 11,1 миллиардов вон (более 10 миллионов долларов). Все перечисленное имущество заморожено в качестве гарантии выплаты возможного штрафа, если суд признает экс-президента виновным в получении взяток. При этом было отмечено, что требования Генпрокуратуры были удовлетворены частично. Обвинение хотело арестовать все имущество, но суд счел необходимым заморозить лишь активны, равные суммам предполагаемых взяток.