Суд арестовал имущество экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака 

Суд Сеула частично удовлетворил требование Генеральной прокуратуры Республики Корея и арестовал часть имущества экс-президента страны Ли Мен Бака, который сейчас содержится в камере предварительного заключения.
Напомним, что бывший лидер Кореи был арестован несколько недель назад. Он обвиняется в целом ряде нарушений закона, включая коррупцию, злоупотребление служебными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. Отмечается, что ему может грозить пожизненный тюремный срок.
Недавно к 24 годам тюрьмы приговорили другого экс-президента Южной Кореи — Пак Кын Хе. Пак занимала пост президента с 2013 по март 2017 года — тогда ее отстранили в ходе процедуры импичмента. Ли Мен Бак же является предшественником Пак в президентском кресле и руководил страной с 2008 по 2013 год.
Как говорится в решении суда по Центральному округу Сеула, аресту подлежит часть имущества Ли Мен Бака, включая его квартиру в квартале Нонхен в Сеуле, принадлежащее ему здание одного из заводов и земельный участок, а также часть активов. Общая сумма замороженного имущества равняется размеру предположительно полученных Ли Мен Баком взяток в размере 11,1 миллиардов вон (более 10 миллионов долларов). Все перечисленное имущество заморожено в качестве гарантии выплаты возможного штрафа, если суд признает экс-президента виновным в получении взяток. При этом было отмечено, что требования Генпрокуратуры были удовлетворены частично. Обвинение хотело арестовать все имущество, но суд счел необходимым заморозить лишь активны, равные суммам предполагаемых взяток.
По мнению экспертов, в ближайшие несколько недель прокуратура предъявит официальные обвинения Ли Мен Баку и передаст дело на рассмотрение суда. Бывший лидер РК заявляет о своей полной невиновности, считая весь скандал политической местью его оппонентов, которые сейчас находятся во власти в правительстве Кореи.