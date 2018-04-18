Обсуждение о выходе из кризиса между с ПАСЕ продолжается, заявил Слуцкий

Как следует из электронной базы данных Госдумы , Слуцкий будет представлять РФ на заседании комиссии ad-hoc ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов СЕ 26 апреля в Страсбурге

"Мы продолжим обсуждение путей выхода из кризиса между Российской Федерацией и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Нам, безусловно, надо сохранять и выстраивать отношения в парламентской плоскости на пространстве СЕ, но поворотной точкой возвращения к конструктиву с ПАСЕ может быть только принятие регламентных поправок об исключении дискриминационных норм, допускающих лишение ключевых полномочий национальных делегаций. Мы продолжаем на этом настаивать", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик подчеркнул, что в этом плане российская сторона настроена объективно. «В первую очередь, исходя из контактов с руководителями более чем двух десятков национальных делегаций, в том числе и стран Запада. Считаю, что движение медленное, но верное в эту сторону вполне реально. Хотя и есть негативные факторы, включая противодействие украинской делегации в ассамблее», — сказал он.

"В любом случае, России нельзя терять Совет Европы. А если Совет Европы потеряет Россию, то он окончательно превратится в «подготовительный класс» по вступлению в Евросоюз. Кроме того, сама организация начнет стремительно терять свою роль и свой авторитет, поскольку деятельность Совета Европы и его основные программы будут качественно сокращены", — подчеркнул Слуцкий.

Политик также заявил о своей уверенности в том, что институциональный кризис в ПАСЕ подлежит разрешению. «За это выступают и многие ключевые политики в плоскости кабинета министров Совета Европы во главе с генсеком Совета Европы Турбъерном Ягландом. И как уже не раз говорилось, если сможем прийти к консенсусу по реформе регламента ПАСЕ, то Россия вернется к вопросу о выплате своего взноса в Совет Европы», — заключил он.