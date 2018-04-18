Далекие земли раздают бесплатно. Москвич осваивает необитаемый остров

Житель столицы Нарек Оганисян в рамках программы «Дальневосточный гектар» стал владельцем необитаемого острова в Японском море. «Вечерка» узнала у москвича о планах на далекий земельный участок.

Остров носит название Чакмут и расположен между материком и Сахалином в Амурском лимане.

— Если в цифрах, то 300 метров от берега континента, 45 минут от ближайшего населенного пункта и сто километров от крупного города с аэропортом — Николаевска-на-Амуре , — рассказывает Оганисян.

Получил участок Нарек в рамках программы «Дальневосточный гектар». Во время изучения карт он обратил внимание на территорию тихоокеанского региона России . На глаза попался далекий от сейсмической активности Чакмут.

— Я планирую развить здесь разные направления туризма — робинзонаду, экотуризм и квест-туризм. В робинзонаде гости будут предоставлены сами себе. При экотуризме можно отдыхать, наблюдать за природой, гулять по лесу. Квест-туризм предполагает выполнение заданий разной сложности. Например, соорудить шалаш, плот, поймать рыбу, добыть огонь и прочее. Нужно будет активно перемещаться по острову, искать «артефакты», — пояснил предприниматель.

По его словам, больших денег вкладывать не придется.

— Один миллион рублей — это первоначальные минимальные вложения в проект, — сказал Оганисян.

Право получить участок на Дальнем Востоке есть у каждого россиянина.

С 1 февраля 2017 года стартовала реализация основного этапа закона о дальневосточном гектаре. Один человек может получить только один гектар. Земельный участок выдается в безвозмездное пользование на пять лет. Однако потом можно оформить аренду на 49 лет. Владелец гектара может потерять на него все права, если не начнет осваивать полученную площадь в течение пяти лет.

Оформить заявку можно через систему «НаДальнийВосток.РФ». Свыше 30 тысяч россиян уже получили участки в пользование.

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