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Рокировка. В двух районах Рязанской области назначили прокуроров
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Рокировка. В двух районах Рязанской области назначили прокуроров 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
В двух районах Рязанской области вступили в должность новые прокуроры. Соответствующие приказы подписаны Генеральным прокурором России.
Так, прокурором Старожиловского района стал советник юстиции Чёнкин Сергей Николаевич, который до этого назначения был и.о. прокурора Пронского района.
Прокуратуру Александро-Невского района возглавил старший советник юстиции Комягин Максим Егорович, который последние десять лет возглавлял прокуратуру Старожиловского района.
Отметим, что если верить сайту областной прокуратуры, Пронскую районную прокуратуру пока никто официально не возглавил.
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