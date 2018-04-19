Ещё
Военный завхоз из Ульяновского гарнизона украл обмундирования на 33 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный завхоз из Ульяновского гарнизона украл обмундирования на 33 млн рублей 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дело расхитителя военной собственности рассмотрели в одном из судов Ульяновской области. На скамье подсудимых оказался бывший начальник вещевой службы войсковой части 73612, которого уличили в хищении более тысячи комплектов военного обмундирования.
Майор оставил солдат без мундиров
Майора вещевой службы одной из войсковых частей Ульяновского гарнизона Артура Султанова осудили за мошенничество и растрату, совершенную в составе организованной группы. Преступления были раскрыты военными следователями.
Расследование показало, что с 2015 по 2016 год майор подделывал документы на выдачу обмундирования, выдавая его в меньшем количестве от заявленного, либо присваивая полностью. Полученные таким образом излишки преступник самостоятельно или с помощью подельников продавал за пределами военной части.
Самое крупное хищение произошло в 2015 году — со склада в Татарстане Султанов сперва получил, а потом списал 500 вещевых комплектов, указав, что обмундирование вышло из строя после эксплуатации. Все похищенное имущество было продано стороннему покупателю. Общий ущерб о хищений превысил 33,5 млн рублей.
Свою вину мошенник признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сдав подельников — за это ему дали семь лет колонии общего режима, назначили 720 тысяч рублей штрафа, лишили майорского звания и обязали возместить ущерб Минобороны.
pasmi.ru: последние новости
Фигурант дела о хищениях у Минобороны был зверски убит в питерском СИЗО Путин намерен сделать взятки невыгодными Французская прокуратура намерена до конца года расследовать дело Керимова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО197
Япония заявила протест России396
8 лет за кокаиновый круиз20
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом36
Тулеев уедет за границу310
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
04:24
Песков о блокировке Telegram: это не вопрос одного дня
Политика
01:20
Собянин рассказал о ходе реконструкции «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение