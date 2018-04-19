Военный завхоз из Ульяновского гарнизона украл обмундирования на 33 млн рублей

Дело расхитителя военной собственности рассмотрели в одном из судов Ульяновской области . На скамье подсудимых оказался бывший начальник вещевой службы войсковой части 73612, которого уличили в хищении более тысячи комплектов военного обмундирования.

Майор оставил солдат без мундиров

Майора вещевой службы одной из войсковых частей Ульяновского гарнизона Артура Султанова осудили за мошенничество и растрату, совершенную в составе организованной группы. Преступления были раскрыты военными следователями.

Расследование показало, что с 2015 по 2016 год майор подделывал документы на выдачу обмундирования, выдавая его в меньшем количестве от заявленного, либо присваивая полностью. Полученные таким образом излишки преступник самостоятельно или с помощью подельников продавал за пределами военной части.

Самое крупное хищение произошло в 2015 году — со склада в Татарстане Султанов сперва получил, а потом списал 500 вещевых комплектов, указав, что обмундирование вышло из строя после эксплуатации. Все похищенное имущество было продано стороннему покупателю. Общий ущерб о хищений превысил 33,5 млн рублей.