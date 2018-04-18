В Орле нанесение дорожной разметки растянут на два этапа

В ходе рабочего совещания 17 апреля руководитель МКУ «УКХ» Светлана Климова рассказала о планах по нанесению дорожной разметки в Орле

Дорожникам предстоит раскрасить 117 улиц и 352 зебры. Контракт на работы заключен с ООО «Доринвест». Из бюджета на разметку выделено 28 млн рублей. По словам Климовой, термопластик будут наносить у образовательных учреждений, на остальных участках ограничатся краской. К работам намерены приступить с 21 апреля, когда среднесуточная температура воздуха составит + 12.

До 1 мая разметку нанесут в первую очередь на улицах Бресткая, Герцена, Лескова, Максима Горького, Орджоникидзе, 60 Лет Октября, Комсомольская (возле школ №6,12), Моковская (возле школы №7), Пионерская, Полесская, 1-й Посадская, Салтыкова-Щедрина, Привокзальная, Пролетарская гора, на Кромском шоссе, на площадях Мира и Карла Маркса

Второй этап нанесения разметки запланирован с августа по сентябрь.