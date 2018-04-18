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С фасада одного из домов по Алтуфьевскому шоссе удалили вандальные граффити
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С фасада одного из домов по Алтуфьевскому шоссе удалили вандальные граффити 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальные службы района Бибирево удалили с фасада дома № 74 по Алтуфьевскому шоссе хулиганское граффити. Рисунок устранили по просьбе жителя — он сообщил о нарушении на портал «Наш город», прикрепив к своему обращению соответствующее фото.
Через несколько дней фасад был очищен, а житель получил официальный ответ с фото подтверждением за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией граффити с фасада удалены, — говорится в ответе.
Напомним, что о несанкционированных рисунках и объявлениях можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (вт)
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