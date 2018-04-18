Многофункциональные АЗС Statoil сменили бренд

Глобальный бренд Circle K, принадлежащий одному из крупнейших международных ритейлеров Alimentation Couche-Tard Inc, полностью заменил бренд АЗС Statoil на российском рынке.

Швеции, Дании, Польше, Эстонии, Латвии, Литве и Физический ребрендинг автозаправочных станций Statoil проходил в рамках глобальной программы корпорации Couche-Tard, в России он начался в феврале 2018. В период с февраля по апрель привычная сине-оранжевая гамма Statoil сменилась сочетанием красного, белого и оранжевого — цветами бренда Circle K. До этого изменения произошли в Норвегии Ирландии в рамках объединения сразу ряд компаний под единым наименованием Circle K.

«Circle K приходит в Россию, и это стало возможно благодаря решению о запуске глобального бренда, принятому в 2013 году на конференции руководителей компании в Норвегии. Основная цель международной команды Circle K — стать лидерами в сфере топливной и розничной торговли», — отметил президент Circle K Europe Якоб Скрам.

Под брендами корпорации Couche-Tard работает более 15 000 торговых точек по всему миру, общая численность сотрудников составляет 120 000 человек. Компания является крупнейшим независимым оператором в индустрии продуктов питания и продовольственных товаров по количеству магазинов на рынках США Канады . В Европе Alimentation Couche-Tard Inc. является лидером среди топливных операторов с прилегающими к АЗС магазинами.

Российская сеть АЗС Circle K насчитывает 33 автозаправочных станций. Все они являются многофункциональными: c заправочным комплексом, магазином, кафе и с автомойками, что полностью соответствует единой европейкой концепции сети.