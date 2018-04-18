Пассажир ударил стюарда по лицу во время перелета из Москвы в Нью‐Йорк

Пьяный пассажир рейса Москва — Нью‐Йорк ударил бортпроводника по лицу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на столичную межрегиональную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, мужчина «грубо выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа и пассажиров, а также нанес удар по лицу одному из бортпроводников, создав угрозу безопасности полета и жизни пассажиров».

Авиадебоширу предъявили обвинение по статье о хулиганстве и побоях. Дело передано в суд. Теперь мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.