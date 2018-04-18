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Пассажир ударил стюарда по лицу во время перелета из Москвы в Нью‐Йорк
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МЧС обратилось к москвичам

Пассажир ударил стюарда по лицу во время перелета из Москвы в Нью‐Йорк 

360tv.ru 1 час назад
Пьяный пассажир рейса Москва — Нью‐Йорк ударил бортпроводника по лицу. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на столичную межрегиональную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, мужчина «грубо выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа и пассажиров, а также нанес удар по лицу одному из бортпроводников, создав угрозу безопасности полета и жизни пассажиров».
Авиадебоширу предъявили обвинение по статье о хулиганстве и побоях. Дело передано в суд. Теперь мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
На борту самолета, который совершал рейс Гонконг — Куала‐Лумпур, произошел скандал. Пассажиры бизнес‐класса отправили уставшую женщину, которая заняла три свободных кресла, на ее место в экономе. Видео инцидента опубликовано в социальной сети Facebook.
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