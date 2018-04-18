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Работники Металлоинвеста наведут чистоту в родных городах
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Работники Металлоинвеста наведут чистоту в родных городах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Трудовые коллективы Михайловского ГОКа — традиционные участники мероприятий по благоустройству Железногорска.
На весенний субботник с 16 по 21 апреля выйдут более полутысячи работников МГОКа и его дочерних предприятий. За ними закреплено 30 городских участков. Горняки побелят деревья, наведут порядок и чистоту на центральных улицах города, в скверах и лесопарковой зоне. Для вывоза собранного мусора активно привлекается техника комбината — тракторы и бульдозеры.
«Работаем с искренним желанием сделать город чище и красивее, — отмечает электромонтер управления железнодорожного транспорта Елена Жарикова. — участвую в субботниках более 30 лет, и всегда — с хорошим настроением!»
В Новотроицке 16 апреля первыми на уборку улиц вышли доменщики Уральской Стали. Эстафету чистоты подхватили работники других подразделений комбината. Ежедневно в течение двух недель металлурги будут наводить порядок на городских территориях. В первые майские дни активисты заводского Совета ветеранов подготовят к летнему сезону территорию детского оздоровительного лагеря «Родник». Всего в масштабном субботнике в рамках традиционного корпоративного конкурса «Наш чистый город» примут участие порядка двух тысяч работников и ветеранов Уральской Стали. По окончании конкурса самые активные трудовые коллективы и первичные ветеранские организации будут отмечены грамотами и премиями.
21 апреля на общегородской экологический субботник выйдут около 600 тружеников Оскольского электрометаллургического комбината из 37 подразделений предприятия. Традиционная зона ответственности металлургов — лесные массивы и урочища Старооскольского городского округа, а также район дендропарка и зоопарка. Кроме того, работники ОЭМК наведут порядок на территории социальных объектов комбината — спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» и базы отдыха «Металлург». Весь собранный бытовой и растительный мусор будет вывезен на специально оборудованные площадки на автотранспортной технике предприятия.
В конце апреля и начале мая на субботники выйдут работники Лебединского ГОКа. Ежегодно молодёжь предприятия берёт на себя уборку территории социальных объектов комбината: ОЗК «Лесная сказка» и базы отдыха «Лебедь». В этом году в экорейды отправятся более 120 человек. Чтобы к открытию сезона летнего отдыха ничто не напоминало лебединцам и членам их семей о затянувшейся зиме, ребята расчистят лесной массив оздоровительного комплекса и пляж «Лебедя» от прошлогодней листвы, мусора и веток. В помощь инициативной молодёжи комбинат предоставит весь необходимый инвентарь, технику, перчатки. Приятным завершением полезного субботнего досуга станет совместный обед. Профсоюзный комитет предприятия традиционно заботится о том, чтобы молодёжь, потрудившись, разделила казан ароматного плова, приготовленного на костре.
Во всех городах своего присутствия Металлоинвест активно пропагандирует заботливое отношение к окружающей среде. Среди приоритетных направлений не только совершенствование производственных процессов для минимизации воздействия на экологию, но и активное участие работников предприятий Компании в развитии комфортной городской среды — участие в субботниках и озеленении городских территорий будь то улицы, аллеи или парки отдыха.
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