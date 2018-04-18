«Сколько можно меня грязью поливать?». Борьба кланов привела тюменских коммунистов в суд

Ранее Карпиков направил на имя руководителя партии Геннадия Зюганова манифест, в котором обвинил Тамару Казанцеву в действиях, порочащих репутацию КПРФ , а также в присвоении средств, предназначенных для агитации и других нужд ячейки. Ответа со стороны ЦК не последовало. Сама Казанцева все обвинения отвергла. Карпиков обещал на пленуме 7 апреля поставить вопрос о доверии руководителю обкома. Однако на заседании когда оппонент Казанцевой задал вопрос о расходовании партийных средств, на него с кулаками напал один из участников пленума Виктор Кореньков, в результате чего был объявлен перерыв. А Максим Карпиков заявил, что по факту нападения обратится в правоохранительные органы

По мнению самой Казанцевой, действия Карпикова продиктованы реваншистскими настроениями: «обиделся, когда его не взяли в аппарат думы ». Помощником депутата он тоже не стал.

«Нигде толком пристроиться не может. То у одних в штабе поработает, то к сторонникам Навального пойдет. Но, насколько я знаю, там тоже о нем остались не лучшего мнения», — прокомментировала ситуацию «ФедералПресс» Тамара Казанцева, добавив, что по ее мнению, целью Карпикова на пленуме была провокация.

Судя по всему, конфликт продолжится в суде, куда намерены обратиться обе стороны. И если Карпиков возмущен дракой, то Казанцева — оскорблениями в свой адрес с его стороны, изложенными в обращении к Зюганову.

«Мы готовим заявление, консультируемся с юристом. Сколько можно меня грязью поливать? Если он подаст в суд на Коренькова — имеет право. Пусть разбираются в правовом поле», — рассказала она.

«Они в СМИ выставляют меня каким-то монстром, хотя я всего лишь делаю свою работу в думе и обкоме, работаю для людей. И за кресло секретаря не держусь. Могла бы спокойно работать депутатом. Хотя в Москве меня поддерживают. Но я готова уступить молодым, если они готовы потянуть это бремя. Пока я руковожу, мы наладили работу сайта, в соцсетях, приобрели офис, автомобиль, снабдили райкомы оргтехникой.

Численность регионального отделения партии выросла более чем в два раза. И в областной думе авторитет фракции вырос. А те, кто первоначально работали, в том числе в уже распущенном горкоме, никакими достижениями похвастать не могут», — сообщила Казанцева.

Максим Карпиков отметил, что пока не может давать комментарии по поводу обращения в ЦК. При этом известно, что инцидент на пленуме он записал на мобильный телефон. Сложно сказать, поставит ли суд точку в конфликте, который тлеет в стане тюменских коммунистов уже не первый месяц.

Эта история, как и серия предыдущих скандалов в партии, накладывает негативный отпечаток на перспективы участников конфликта, отмечает политолог, член общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин. По его мнению, постоянными склоками их участники только ускоряют конец своей политической карьеры. «У Карпикова после таких выпадов точно нет никаких перспектив не только в КПРФ, но и в других движениях. Никто не хочет связываться со скандалистами. Одно дело, когда ты выступаешь с конструктивной обоснованной критикой, и другое, когда устраиваешь провокации с рукопашной, допуская некорректные высказывания в адрес оппонентов. Ему уже пора писать пособие под названием «Как нажить такое количество врагов», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «ФедералПресс».

В свою очередь не в пользу Казанцевой говорят преклонный возраст, туманные перспективы продолжения работы в следующем созыве областной думы, добавляет наблюдатель. К тому же, как показывает практика, ей долгое время не удается объединить вокруг себя всех однопартийцев. Не добавил ей авторитета и инцидент с вице-губернатором Сергеем Сарычевым , которому она после обвинений в фальсификации выборов затем вынуждена была принести публичные извинения, напоминает Андрей Шуклин.

«Ей нужно приводить в партию свежую кровь, способных молодых людей и в дальнейшем делать ставку на них. Возможно, Тамаре Николаевне удастся спасти ситуацию. Но, на мой взгляд, на фоне ситуации, которая со стороны выглядит плохо управляемой, должна прийти некая третья сила, которая положила бы конец этим брожениям. Пока все выглядит так, что ситуация вышла из-под контроля, и что будет дальше, непонятно», — подытожил эксперт.