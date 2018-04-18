Штрафы за непринятие мер по ликвидации борщевика могут установить в Подмосковье

Подмосковье в кодексе об административных правонарушениях может появится отдельная статья за непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщила первый заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирина Богатченко.

В среду в Мособлдуме думе состоялся круглый стол на тему мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области. В обсуждении приняли участие представители регионального парламента, правительства и администраций муниципальных образований.

«Рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства», — сказала Богатченко.

Она добавила, что статья будет предусматривать штрафы за непринятие мер по ликвидации растения.

По ее словам, в первые в этом году проблема борьбы с борщевиком была поднята на областной уровень.

«На комплексную борьбу с борщевиком из регионального бюджета в 2018 году выделено 298,1 миллиона рублей субвенций», — отметил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Керселян Айкович.

Член комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных также поднял вопрос участия «Мосавтодора» и комитета лесного хозяйства регоина в борьбе с вредным растением.

«В прошлом году, когда проводили мониторинг работ по борьбе с борщевиком, часто встречались ситуации, когда часть земли обработана, а за оврагом земля не обрабатывается, аргументируя, что земля принадлежит гослесфонду», — отметил Двойных.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.