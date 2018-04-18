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Штрафы за непринятие мер по ликвидации борщевика могут установить в Подмосковье
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МЧС обратилось к москвичам

Штрафы за непринятие мер по ликвидации борщевика могут установить в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье в кодексе об административных правонарушениях может появится отдельная статья за непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщила первый заместитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирина Богатченко.
В среду в Мособлдуме думе состоялся круглый стол на тему мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области. В обсуждении приняли участие представители регионального парламента, правительства и администраций муниципальных образований.
«Рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства», — сказала Богатченко.
Она добавила, что статья будет предусматривать штрафы за непринятие мер по ликвидации растения.
По ее словам, в первые в этом году проблема борьбы с борщевиком была поднята на областной уровень.
«На комплексную борьбу с борщевиком из регионального бюджета в 2018 году выделено 298,1 миллиона рублей субвенций», — отметил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Керселян Айкович.
Член комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных также поднял вопрос участия «Мосавтодора» и комитета лесного хозяйства регоина в борьбе с вредным растением.
«В прошлом году, когда проводили мониторинг работ по борьбе с борщевиком, часто встречались ситуации, когда часть земли обработана, а за оврагом земля не обрабатывается, аргументируя, что земля принадлежит гослесфонду», — отметил Двойных.
Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.
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