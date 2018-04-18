Реестр ремесленников предложили создать в России

Ассоциация «Народные художественные промыслы России» считает необходимым создать в стране реестр субъектов ремесленной деятельности, сообщил в ходе совещания в среду заместитель председателя правления ассоциации Виктор Гохман.

В среду в Москве в рамках выставки-ярмарки «Жар-Птица» проходит совещание представителей исполнительной власти субъектов РФ по вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел.

«Необходимо определить перечень видов ремесленной деятельности. Причем такой перечень должен утверждаться правительством РФ . Также нужен реестр субъектов ремесленной деятельности. Необходимо только определиться, будет ли такой реестр федеральным, либо создать его на уровне субъектов РФ. Наиболее уместен вариант субъектного реестра, который при этом должен быть увязан с патентной системой налогообложения. Сейчас патентная система налогообложения охватывает 62 позиции, из которых половина может быть отнесена именно к ремесленной деятельности», — сказал Гохман.

Он также отметил, что в настоящий момент на федеральном уровне нет закона, который бы регулировал деятельность ремесленников.

«Сейчас отсутствует какой-либо закон на федеральном уровне, который бы определял и регулировал ремесленную деятельность. Ассоциация сделала свой проект закона «О ремесленной деятельности», пока мы вносить его не будем, так как депутатами уже был внесен схожий законопроект в думу и мы в целом с ним согласны», — добавил Гохман.

По его словам, в проекте закона «О ремесленной деятельности», который уже был внесен в Госдуму, есть надуманные ограничения. В частности, норма о том, что ремесленные изделия должны быть или штучными, или произведены в объеме не более 100 штук.

Выставка-ярмарка народных мастеров и ремесленников «Жар-Птица» проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 18 по 22 апреля. Уже в первый час после открытия выставку посетило более 1 тысячи человек. Организаторы рассчитывают, что за все время работы выставка примет 60 тысяч посетителей.