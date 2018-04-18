В Екатеринбурге продадут очень дорогую старинную усадьбу с правом построить рядом многоэтажку

Екатеринбурге распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области выставила на продажу старинный двухэтажный особняк на Пролетарской, 3. Неэксплуатируемая усадьба по сравнению со многими памятниками, которые продавали в Екатеринбурге, довольно дорогая — стартовая цена продажи у неё 154,8 млн рублей. Но зато на её участке можно построить многоэтажное здание.

Усадьба Злоказова на Пролетарской, 3 — это городской двухэтажный особняк, расположенный в центре Екатеринбурга, принадлежавший известному фабриканту Злоказову. Он был построен в первой половине XIХ века. Свой окончательный вид особняк приобрёл после реконструкции, проводившейся в 1880–1890 годах.

Фасад усадьбы Злоказова выполнен в стиле эклектики и имеет несимметричную структуру. На крыше здания можно увидеть декоративные прямоугольные башенки и два различных по конструкции аттика.

«На данный момент усадьба находится в неудовлетворительном состоянии, требуется большой комплекс работ по сохранению памятника истории и культуры», — уточнили в дирекции.

Как объяснили в МУГИСО, выгода при покупке особняка, за которым надо ухаживать, предусмотрена за счёт земельного участка, на котором усадьба расположена. Его площадь 1969 «квадратов», и он позволяет собственнику усадьбы возвести пристрой — фактически полноценное многоэтажное здание с гаражом.

Ранее проектные организации уже разрабатывали документацию по сохранению объекта культурного наследия с возможностью строительства на участке офисного здания. Проект предусматривал строительство пятиэтажного здания с гаражом в стилистике квартала.