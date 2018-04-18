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Посетители центра соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят свою молодость во время шуточной викторины
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Посетители центра соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят свою молодость во время шуточной викторины 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Специалисты центра соцобслуживания Дмитровского приглашают жителей района старшего возраста принять участие в шуточной интеллектуальной викторине «Когда мы были молодые», которая состоится 24 апреля. Как сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева, мероприятие приурочено к Международному дню солидарности молодежи.
— Нашим гостям предстоит вспомнить годы своей молодости, а также ответить на каверзные вопросы о жизни современных подростков, — поделилась Беляева.
Она также добавила, что вход на мероприятие свободный. Викторина начнется в 11.00.
Напомним, районный центр соцобслуживания располагается по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)
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