Посетители центра соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят свою молодость во время шуточной викторины

Специалисты центра соцобслуживания Дмитровского приглашают жителей района старшего возраста принять участие в шуточной интеллектуальной викторине «Когда мы были молодые», которая состоится 24 апреля. Как сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева, мероприятие приурочено к Международному дню солидарности молодежи.

— Нашим гостям предстоит вспомнить годы своей молодости, а также ответить на каверзные вопросы о жизни современных подростков, — поделилась Беляева.

Она также добавила, что вход на мероприятие свободный. Викторина начнется в 11.00.

Напомним, районный центр соцобслуживания располагается по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)