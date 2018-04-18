В Тимирязевском пройдут показательные занятия на объекте гражданской обороны

Бомбоубежище, расположенное в Дмитровском проезде, в ходе показательных занятий подготовят к приему людей. Об этом сообщил источник в Управлении по САО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

— В среду, 25 апреля, будет переведен в режим защитного сооружения один из объектов гражданской обороны по адресу Дмитровский проезд, д. 11. Не более 12 часов требуется для этого специалистам, — поделился источник.

Добавим, что вместимость подобных убежищ составляет не менее 150 человек. Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в защитных сооружениях не превышает двух суток. (мю)