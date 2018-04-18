Любители водного туризма будут состязаться в многоборье на реке Клязьме

В предстоящие выходные в Зеленограде состоится окружное первенство по водному туристскому многоборью «Клязьма-2018». Поучаствовать в увлекательных соревнованиях на воде могут все желающие байдарочники. Первенство пройдет в течение двух дней, 21 и 22 апреля, на участке реки Клязьма между поселком Майдарово и деревней Клушино. Состязания будут продолжаться с 10.30 до 18.00.

Тем, кто хочет испытать свои силы в нелегком путешествии по весенней воде, необходимо зарегистрироваться по контактным телефонам: 8-499-710-18-55 и 8-903-117-40-85.