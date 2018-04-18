Ещё
Любители водного туризма будут состязаться в многоборье на реке Клязьме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Любители водного туризма будут состязаться в многоборье на реке Клязьме 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В предстоящие выходные в Зеленограде состоится окружное первенство по водному туристскому многоборью «Клязьма-2018». Поучаствовать в увлекательных соревнованиях на воде могут все желающие байдарочники. Первенство пройдет в течение двух дней, 21 и 22 апреля, на участке реки Клязьма между поселком Майдарово и деревней Клушино. Состязания будут продолжаться с 10.30 до 18.00.
Тем, кто хочет испытать свои силы в нелегком путешествии по весенней воде, необходимо зарегистрироваться по контактным телефонам: 8-499-710-18-55 и 8-903-117-40-85.
Савелки: последние новости
Наблюдатели от Общественной Палаты получат официальный статус на выборах мэра Столичных восьмиклассников протестируют на потребление наркотиков КЦ «Доброволец» приглашает на мастер-класс «Оздоровительный цигун»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением218
Госдеп пригрозил применить силу против России112
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко113
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение