Больше всего жителей Дмитровского посещает районный центр госуслуг по понедельникам

Самым загруженным днем в центре госуслуг Дмитровского был признан понедельник. В этот день центр принимает наибольшее количество посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров «Мои документы».

Согласно представленному графику за первый квартал 2018 года, в течение недели количество посетителей районного МФЦ меняется несильно. Исключение составляют воскресенье и четверг — в эти дни центр госуслуг загружен меньше всего.

В течение дня нагрузка распределяется практически равномерно. Меньше всего клиентов в центре госуслуг с утра — с 8.00 до 11.00, а также в послеобеденное время — с 14.00 до 20.00. При этом с 11.00 до 14.00 нагрузка остается средней, не доходя до пика.

Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района расположен по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)