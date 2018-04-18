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Больше всего жителей Дмитровского посещает районный центр госуслуг по понедельникам
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Больше всего жителей Дмитровского посещает районный центр госуслуг по понедельникам 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Самым загруженным днем в центре госуслуг Дмитровского был признан понедельник. В этот день центр принимает наибольшее количество посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров «Мои документы».
Согласно представленному графику за первый квартал 2018 года, в течение недели количество посетителей районного МФЦ меняется несильно. Исключение составляют воскресенье и четверг — в эти дни центр госуслуг загружен меньше всего.
В течение дня нагрузка распределяется практически равномерно. Меньше всего клиентов в центре госуслуг с утра — с 8.00 до 11.00, а также в послеобеденное время — с 14.00 до 20.00. При этом с 11.00 до 14.00 нагрузка остается средней, не доходя до пика.
Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района расположен по адресу ул. Лобненская, д. 4а. (мю)
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