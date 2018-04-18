Стало известно о согласовании с США израильского удара по иранскому ЗРК в Сирии

Израильские военные нанесли удары по иранской системе во время атаки на сирийскую авиабазу «Тифор» после получения согласования от США , сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ЗРК «Тор» был транспортирован в Сирию в начале месяца, утверждает издание. Уничтожен комплекс был до того, как его установили.

В ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор сирийской базы Эт-Тияс в Хомсе. Сообщалось, что три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты. Удар был нанесен по иранским военным. В Сети появились снимки с последствиями удара.