Цены на никель взлетели на торгах в Лондоне

Цены на никель взлетели на торгах на Лондонской бирже металлов. Этот металл в среду подорожал до максимума за три года на опасениях, что новый раунд санкций США в отношении России затронет и поставки никеля на мировой рынок, сообщает Bloomberg . Перевод статьи приводит «Интерфакс» . Если новые санкции будут направлены против ГМК «Норникель» , то никелевый рынок ждет существенное увеличение дефицита предложения, отмечают аналитики.

Котировка трехмесячного контракта на никель на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросла на 4,6% — до $14870 за тонну, максимума с февраля 2015 года. Рост цен на металл также поддержали данные о сокращении его производства бразильской Vale на 18% и прогноз BHP о никелевом буме в связи со спросом на электромобили.