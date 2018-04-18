Цены на никель взлетели на торгах в Лондоне 

Цены на никель взлетели на торгах на Лондонской бирже металлов. Этот металл в среду подорожал до максимума за три года на опасениях, что новый раунд санкций США в отношении России затронет и поставки никеля на мировой рынок, сообщает Bloomberg. Перевод статьи приводит «Интерфакс». Если новые санкции будут направлены против ГМК «Норникель», то никелевый рынок ждет существенное увеличение дефицита предложения, отмечают аналитики.
Котировка трехмесячного контракта на никель на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросла на 4,6% — до $14870 за тонну, максимума с февраля 2015 года. Рост цен на металл также поддержали данные о сокращении его производства бразильской Vale на 18% и прогноз BHP о никелевом буме в связи со спросом на электромобили.
Алюминий в ходе торгов в среду поднимался до максимума с сентября 2011 года ($2481 за тонну) из-за введенных 6 апреля санкций США против «РусАла». Аналитики Goldman Sachs не исключают повышения цены до $3000 в краткосрочной перспективе. Между тем британская исследовательская компания CRU Group сообщила, что груз глинозема в среду был продан за рекордную цену — $800 за тонну. Предыдущий рекорд на уровне $600 за тонну был установлен в 2006 году. Контракт заключен на поставку 30 тыс. тонн в начале мая на условиях FOB Атлантика, заявил аналитик CRU Энтони Эверисс. «Эта сделка дает ясное представление о быстро меняющейся ситуации на рынке, покупатели сейчас в отчаянном положении», — добавил он.