Депутаты Уфы ужесточили правила проведения земляных работ в городе 

Депутаты горсовета Уфы 18 апреля на заседании столичного парламента ввели более 30 новшеств и дополнений в правила производства земляных работ.
Теперь ордера на проведение земляных работ будут выдаваться только на имя непосредственного заказчика, на него же ложится ответственность за ненадлежащее качество работ.
Определен гарантийный срок в пять лет восстанавливаемого благоустройства. Сезон производства плановых работ с марта по сентябрь, при этом восстановительные работы должно быть закончены до 1 октября. В обязанности производителя работ включена установка информационного щита с полной информацией о заказчике, подрядчике, сроках выполнения работ и контактах ответственных лиц.
«Наша главная задача чтобы после производства любых видов работ в городе — строительно-монтажных, ремонтных, аварийных — мы получали после их завершения более качественное благоустройство, — прокомментировал это решение глава уфимской администрации Ирек Ялалов. — Сегодня все дороги, парки и газоны изуродованы именно такими раскопками. Выполняется очень качественное благоустройство, после этого приходят сетевики или строители и мы получаем изуродованный объект. Если взять дорожное полотно основных магистралей, как правило, оно выполнено в три слоя асфальта, восстанавливается почему-то одним слоем. Сплошь и рядом даже серьёзными нашими предприятиями жизнеобеспечения нарушаются все возможные технические регламенты по засыпке траншей. Мы должны все подрядные и обслуживающие организации калёным железом научить работать. Иначе получается, что одни делают, а другие ломают».