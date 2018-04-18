Депутаты Уфы ужесточили правила проведения земляных работ в городе

Депутаты горсовета Уфы 18 апреля на заседании столичного парламента ввели более 30 новшеств и дополнений в правила производства земляных работ.

Теперь ордера на проведение земляных работ будут выдаваться только на имя непосредственного заказчика, на него же ложится ответственность за ненадлежащее качество работ.

Определен гарантийный срок в пять лет восстанавливаемого благоустройства. Сезон производства плановых работ с марта по сентябрь, при этом восстановительные работы должно быть закончены до 1 октября. В обязанности производителя работ включена установка информационного щита с полной информацией о заказчике, подрядчике, сроках выполнения работ и контактах ответственных лиц.