Социальный центр «Савелки» отпраздновал 20-летний юбилей

18 апреля филиалу ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» в районе Савелки исполнилось 20 лет. В честь юбилейной даты в здании филиала в 3-м микрорайоне состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие начальник Управления социальной защиты населения Зеленограда Ирина Супринович, глава управы района Савелки Андрей Макшанцев, представители районных управ, учреждений социальной сферы и жители, посещающие центр. Поздравить соседей с юбилеем приехала также и.о. заместителя главы управы района Матушкино Ольга Дунь.