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Социальный центр «Савелки» отпраздновал 20-летний юбилей
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Социальный центр «Савелки» отпраздновал 20-летний юбилей 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
18 апреля филиалу ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» в районе Савелки исполнилось 20 лет. В честь юбилейной даты в здании филиала в 3-м микрорайоне состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие начальник Управления социальной защиты населения Зеленограда Ирина Супринович, глава управы района Савелки Андрей Макшанцев, представители районных управ, учреждений социальной сферы и жители, посещающие центр. Поздравить соседей с юбилеем приехала также и.о. заместителя главы управы района Матушкино Ольга Дунь.
В адрес руководства и сотрудников филиала прозвучало много добрых слов и поздравлений. Лучшие сотрудники были награждены грамотами и благодарностями от имени депутата Госдумы Ирины Белых. После торжественной части гостей мероприятия ждал праздничный концерт с участием творческих коллективов города.
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