Таинственное явление заметили над Саратовской ГЭС

Необычный туман накрыл 18 апреля гидротехническое сооружение.

Сообщение об этом вместе с довольно редкими фотоснимками появилось в паблике «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».

«Только что удивительное явление наблюдали на Саратовской ГЭС. Туман, как живой, переползает через плотину. А спустя несколько минут полностью окутывает ГЭС», — сообщил автор поста Ирина Егорова , которая является сотрудницей одной из крупнейших в стране гидроэлектростанций.

«Страшно и красиво», «Да жутковато, и красиво», — написали в комментариях удивленные увиденным балаковцы.

Фото: Ирина Егорова