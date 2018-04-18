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Таинственное явление заметили над Саратовской ГЭС
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Таинственное явление заметили над Саратовской ГЭС 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Необычный туман накрыл 18 апреля гидротехническое сооружение.
Сообщение об этом вместе с довольно редкими фотоснимками появилось в паблике «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».
«Только что удивительное явление наблюдали на Саратовской ГЭС. Туман, как живой, переползает через плотину. А спустя несколько минут полностью окутывает ГЭС», — сообщил автор поста Ирина Егорова, которая является сотрудницей одной из крупнейших в стране гидроэлектростанций.
«Страшно и красиво», «Да жутковато, и красиво», — написали в комментариях удивленные увиденным балаковцы.
Фото: Ирина Егорова
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