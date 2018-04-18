В Мособлдуме предложили дать точное определение «объектам массового пребывания людей»

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов считает, что необходимо дать точно определение понятию «объект массового пребывания людей». Об этом и других предложениях с целью совершенствования законодательства в сфере пожарной безопасности, он сообщил журналистам.

«На сегодняшний день встречаются разночтения по понятиям «объект с массовым пребыванием людей». В одних нормативных документах — это 50 человек и более, в других — 200 человек и более. Поэтому надо уточнить это понятие, чтобы всем было ясно, что такое объект с массовым пребыванием людей», — сказал депутат.

По его словам, когда будет дано точное определение понятию «объект массового пребывания людей», необходимо запретить этим объектам проходить негосударственную экспертизу проекта здания.

«Когда мы определимся с объектами массового пребывания людей, предлагаем для таких объектов обязательную государственную экспертизу проекта. То есть проект любого здания должен пройти экспертизу, и чаще всего объекты проходят негосударственных экспертизу. Довольно часто встречаются случаи, когда негосударственная экспертиза проводится на очень низком уровне», — отметил А. Баранов.

Следующее предложение состоит в том, чтобы на стадии приемки объекта в эксплуатацию проверка Госстройнадзором проходила вместе с органами пожарного надзора.

«На сегодняшний день пожарный надзор по закону может прийти проверить объект только через три года после его начала работы, после принятия в эксплуатацию. А до этого участие пожарного надзора везде исключено. Вот есть предложение, чтобы службы пожарного надзора принимали участие в проверке на стадии приемки объектов в эксплуатацию», — сказал депутат.

Кроме этого, он сказал, что предлагается увеличить штраф за эксплуатацию зданий без соответствующего разрешения.

«Я думаю, нужно в десять раз увеличить штраф: от 20 тыс. руб., который предусматривается сейчас, до 200 тыс. руб.», — сказал А. Баранов.