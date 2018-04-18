Щупальца Колумбайна

«Между нами нет границ и различий. Всё в нашей голове». Это — последняя опубликованная «Вконтакте» запись учительницы Стерлитамакской школы №1 Екатерины Першиной.

Если бы 29-летняя девушка, за жизнь которой сейчас борются врачи, знала, насколько болезненно эти самые различия воспринимают подростки, и сколь непреодолимыми становятся границы между острыми на язык школьными троллями и их жертвами, она, возможно, отменила бы тот страшный урок.

Семнадцатилетний подросток, которого одноклассники описывают как «добряка, постоянно слушающего музыку», готовился к преступлению две недели. Вдохновленный движением «колумбайнеров» — подражателей американским школьникам Эрику Харрису Дилану Клиболду — жертвам буллинга, расстрелявшим 20 апреля 1999 года 13 человек в школе штата Колорадо, ученик башкирской школы принес в школу нож и зажигательную смесь. Нанес множественные ножевые ранения учителю, однокласснице и поджег кабинет, чем спровоцировал испугавшуюся пожара девочку выпрыгнуть из окна. Результатом прыжка стали перелом лодыжки и ушиб поясничного отдела позвоночника, а вот зачинщик школьной трагедии попытался покончить с собой.

Колумбайнеры? Что-то новенькое. Бегло просматриваю сообщества и лица в социальных сетях. По соответствующим русско— и англоязычным запросам попадаются группки с мрачноватыми подростковыми фотками и постами вроде «Я не забуду людей, которые обидели меня», «Ну все, ребята, прощайте» или «Сегодня я понял истину: есть люди, которым в жизни крупно не повезло, и они становятся объектом критики необоснованно».

Когда же кончатся все эти «Синие киты», «Колумбайны» и прочие субкультуры смерти? Откуда к российским детям протягиваются щупальца, которые «заботливо» предлагают столь сомнительную «идею спасения»?! За последние семь лет частота подростковых суицидов в России составила 19–20 случаев на сто тысяч подростков. Для сравнения, средний показатель в мире — лишь семь случаев на 100 тысяч*. Можно сколько угодно злорадствовать над неудачными попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram, но, это — важнейший, напрямую влияющий на будущее наших детей шаг. Шаг в сторону регулирования информационного пространства, не только наполненного возможностями, но и таящего в себе тысячи опасностей и соблазнов для неокрепшей подростковой психики.

Разумеется, не хочется отказываться от самых оперативных новостных каналов, ботов-переводчиков и сервисов для записи к врачу, но без вмешательства государства проблему цензурирования интернет-контента не решить. И раз уж мы вырастили поколение обладателей клипового мышления, не способное к анализу информации и факт-чекингу**, а, порой даже просто отличить добро от зла, борьба с «мутировавшими» и расплодившимися в онлайн-пространстве синими китами и пропагандистами американской школьной резни — в наших собственных интересах. Так же, как борьба с нелегальным распространением через сеть наркотиков, виртуальными борделями, предлагающими вполне «оффлайновый» обслуживающий персонал, и остальной дрянью.

*Источник: Левицкая Л. В., Колкина А. Е. Молодежные субкультуры и риски суицида // Молодой ученый. — 2017. — №41. — С. 148-152.

**Факт-чекинг — проверка фактов, информации