Что ждёт воронежцев в грядущую Бибионочь

В библиотеках и книжных магазинах города готовят специальные акции.

Театрализованные представления, тематические вечеринки, культурные мероприятия, посвящённые литературе, и скидки в книжных магазинах — всё это ждёт воронежцев в грядущую Библионочь-2018. 20 и 21 апреля горожане в очередной раз присоединяться ко всероссийской акции, которая за последние годы приобрела массу поклонников. Как сообщают в мэрии, в городских библиотеках большинство мероприятий пройдёт в пятницу, 20 апреля. Там преимущественно разработаны программы для детей: 16:00 В библиотеке №30 (ул. Иркутская, 15а) начнётся тематическое мероприятие по мотивам сказка А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». 17:00 Библиотека №17 (ул. Переверткина, 49) ждёт юных любителей театрального искусства на «Библиотечных подмостках».18:00 Библиотека №39 им. А. Корольковой (ул. Цимлянская, 6) представит тематическую литературную программу «Откроешь книгу — чудеса начнутся».18:00 Библиотека имени С. Я. Маршака (ул. Молодогвардейцев, 7) приглашает детей принять участие в мероприятии «Пусть полюбят дети светлые страницы, и улыбкой доброй озарятся лица». 18:00 Библиотека №6 (ул. Ленинградская,136) приглашает юных читателей на вечеринку в стиле героев А. Толстого из «Приключений Буратино».19:00 Центральная городская библиотека им. А. Платонова (ул. Ф. Энгельса, 14) подготовила для своих читателей театрализованную программу. В субботу, 21 апреля, гостей ждут в библиотеке искусств им. А. С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6) на театрализованную культурную программу. В городских книжных магазинах в рамках Библионочи ожидаются скидки и тематические программы с викторинами, литературными чтениями и конкурсами. Также выгодно купить книги можно будет и в интернет-магазинах. Книгопродавцы обещают снижение цен на 20 — 30%. С подробностями акции вы можете ознакомиться на сайтах, интересующих вас магазинов.