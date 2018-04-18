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Парки Москвы приглашают горожан и гостей столицы вырастить собственный урожай
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Парки Москвы приглашают горожан и гостей столицы вырастить собственный урожай 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские парки предлагают горожанам необычное развлечение: посадить и вырастить собственный огород. Об этом сообщили в среду ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк».
"В наших парках можно посадить овощи и лекарственные растения, наблюдать за их ростом, а в конце сезона даже собрать настоящий урожай с грядки", — сказали в пресс-службе организации.
Зеленая школа
В парке Горького каждый желающий с мая может стать участником общественного огорода «Зеленая школа». В распоряжении посетителей будет 22 грядки, где за лето можно вырастить, например, пряные травы, огурцы, морковь или тыкву. Каждый участник проекта получит грядку с именной табличкой, набор садовника, семена и саженцы. Все растения будут поливать и удобрять сотрудники парка. Участники проекта летом смогут послушать бесплатные лекции по садоводству, а конце сезона — забрать выращенный урожай с собой.
Специально для юных садоводов и огородников в Сиреневом саду 1 июня в День защиты детей организуют мастер-классы, на которых расскажут, как правильно посадить и вырастить овощи. За тем, как они растут, юные гости сада смогут наблюдать все лето. В прошлом году участники мастер-классов посадили горошек, календулу, декоративную капусту, фасоль, тыкву и мангольд (разновидность свеклы). В этом году список могут пополнить другие культуры. Все они декоративные, и есть их нельзя.
Дача в большом городе
В Перовском парке с началом летнего сезона стартует проект «Дача в большом городе». На специально установленных клумбах гости парка смогут высадить овощи и лекарственные травы, ухаживать за ними, а в конце сезона собрать урожай. Здесь же будет работать Школа ландшафтного дизайна, где всем желающим расскажут о том, как ухаживать за деревьями в зависимости от сезона. Летом посетители смогут помочь посадить цветы в парке.
В парке «Сокольники» 22 апреля в рамках ежегодной экологической акции пройдет фестиваль «Укоренись в парке». Это будет настоящий марафон: в парке будут высаживать кусты спиреи вдоль Богородского шоссе. Наборы садовода всем желающим выдадут на месте, а после окончания акции каждый волонтер получит именной сертификат.
Узнать много нового о лекарственных растениях можно будет на мастер-классах в аптекарском огороде в усадьбе «Коломенское». Там растут более ста лекарственных растений, о которых будут рассказывать специалисты. Например, можно будет узнать о том, как и чем лечили русских царей в XVII веке, и от каких болезней лечится травами царь Алексей Михайлович. -
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