Открытость Минпромторга — эталон для других ведомств

Работа Минпромторга за последние шесть лет заслуживает очень высокой оценки, а в части управленческой культуры министерство является одним из лидеров и может быть примером для других органов власти. Это отметил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов , выступая 18 апреля на итоговом заседании коллегии Минпромторга. Министр отметил качество работы общественного совета при ведомстве и взаимодействия с бизнесом и экспертами. А для того, чтобы обеспечить выполнение поставленных президентом РФ задач по развитию цифровой экономики и росту несырьевого экспорта, нужно увеличивать господдержку промышленности и растить своих «илоновмасков».

В феврале 2015 года Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства утвердила методические указания по повышению открытости и понятностизаседаний коллегий федеральных госорганов. Заседание коллегии Минпромторга прошло в новом, интерактивном формате: основные результаты работы министерства были изложены в коротком видеоролике, а каждому выступлению предшествовал онлайн-опрос.

Основная задача, которую, по мнению Михаила Абызова, министерство решило за последние шесть лет, — это выстраивание принципиально новой работы с референтными группами, со своими клиентами и партнерами.

Это бизнес, который должен давать оценку того, как он взаимодействует с министерством. Это губернаторы, руководители крупных предприятий. Если в части этого взаимодействия эта оценка высокая и министерство умеет на правильном, понятном языке разговаривать с каждой из заинтересованных сторон, — это означает, что министерство работает в открытом режиме. Площадки общественного совета, экспертного совета министерства работают на очень высоком уровне. Принципиальные вопросы проходят несколько кругов очень напряженных дискуссий и обсуждений. Денис Валентинович ( Мантуров ) и его команда не боятся критики и не боятся вступать в жесткие споры или оппонирование, чтобы отстаивать свое мнение. Это и есть правильный формат работы министерства», — отметил Михаил Абызов.

Один из элементов повышения качества государственного управления — это тесное взаимодействие с бизнесом. Здесь у нас, безусловно, Минпромторг среди лидеров. Хотел бы упомянуть такой механизм, как участие бизнеса в экспертизе проектов в рамках Фонда развития промышленности и специнвестконтрактов. У нас сложился эффективный механизм», — сказал глава РСПП.

Для дальнейшего продвижения нужно сохранить и укреплять сложившийся уровень взаимодействия между Минпромторгом и регионами, научным, экспертным и бизнес-сообществом, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Во многом именно за счёт этого тесного партнёрства мы смогли без потерь преодолеть непростой для нашей промышленности период. Сейчас такая слаженная координация особенно необходима с учётом нарастающей геополитической напряжённости», — подчеркнул он.

Глава Минпромторга отметил, что важную роль в повышении открытости министерства для бизнеса и информировании предпринимателей о существующих мерах поддержки играет разрабатываемая сейчас министерством ГИС «Промышленность». На эту систему возлагаются большие надежды, отметил Михаил Абызов. Она, по его мнению, должна стать объективным навигатором в помощь инвесторам, промышленным предприятиям, губернаторам, руководителям регионов, их управленческим командам.

Нам нужен сервис, который бы в автоматическом режиме в зависимости от профиля инвестора, от профиля заинтересованной стороны выдавал всё меню тех инструментов поддержки, которые можно получить. Вот у нас есть в регионах различные инструменты для поддержки бизнеса и новых инвестиций. А можно сейчас в один или два клика, если ты заинтересованный инвестор, получить информацию о том, на какой площадке лучше реализовывать проект в совокупности всех инструментов, которые предоставляются? Такой сервис мы должны сделать в ближайшие два года», — сказал Михаил Абызов.

Министр отметил взаимодействие Минпромторга с Экспертным советом при правительстве, на площадке которого обсуждаются профессиональные вопросы работы министерства. Один из результатов этого взаимодействия — предотвращение попадания контрафактной продукции на прилавки магазинов. Для этого министерство создало эффективную площадку — Роскачество, на которой, по словам Михаила Абызова, регулярно проводится оценкапищевой и промышленной продукции. Самое главное — эта работа помогает потребителю ориентироваться в продукции. Та задача, которая в будущем стоит по маркировке и прослеживаемости товаров — это «реальный хайтэк, который в мире мало кто сделал», считает министр.

Михаил Абызов отметил важную роль, которая отводится Минпромторгу в работе по переходу на цифровую экономику.

Без интернета вещей и современной телеметрии, в основе которой лежит развитие приборостроительной отрасли, построить современную отечественную цифровую экономику невозможно. Телеметрию мы заимствовать за рубежом не сможем, это вопросбезопасности государства. Все датчики нам придётся изготавливать самим на собственной отечественной базе. Речь идёт о формировании новой отрасли промышленности на основании тех заделов, которые есть и в приборостроении, и в интеллектуальных системах управления», — сказал министр.

А чтобы обеспечить темпы роста, которые обозначил глава государства в своём послании Федеральному собранию, необходимо, по словам Михаила Абызова, в разы увеличить рост несырьевого экспорта. Соответственно, рост промышленного производства, по оценкам министра, должен увеличиться на 6-7%.

Для этого надо, в том числе, увеличивать поддержку промышленности. И не через инфраструктурные проекты. Надо реально накачивать дополнительными деньгами Фонд развития промышленности, выдавать новые элементы субсидий. Невозможно увеличить рост промышленности, особенно с ограничением экспортных рынков, на 7% в год без серьёзной поддержки государства», — уверен Михаил Абызов.

В ответ на это участвующий в заседании коллегии министр финансов Антон Силуанов сказал, что экономика в России негосударственная, и напомнил о задаче по сокращению доли государства в экономике. Михаил Абызов, в свою очередь, обратил внимание на то, что доля государства в экономике не определяется уровнем поддержки промышленных производств.

Мы привыкли делать идолов из зарубежных выдающихся личностей. На поддержку Tesla 5 млрд долларов в год тратит госбюджет США . И мы говорим: « Илон Маск — прорывной технолог». За 5 млрд долларов и мы сделаем отечественных «илонов масков». И нету там «все рынок рассудит» — это все сказки, чтобы защитить бюджет», — сказал Михаил Абызов.